GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te devam eden kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde karla mücadele çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Başkan Vekili Abdulkadir Sökücü ve Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve, Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi ve Onkoloji Kavşağı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Gazi Kördeve, 'Kar yağışı kent genelinde etkili. Yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezimizden kavşakları ve ana güzergahları anlık izliyoruz. Sahada tüm ekiplerimiz ve teknik kadromuzla yol açma, tuzlama ve buz çözücü uygulamalarını sürdürüyoruz. Tramvay ve otobüs seferlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız Alo 153 üzerinden olumsuzlukları ilettiğinde hızlı şekilde müdahale ediyoruz' dedi.

Başkan Vekili Abdullah Sökücü ise vatandaşlara toplu ulaşımı tercih etmeleri çağrısında bulunarak, '19 kritik bölgemiz başta olmak üzere tüm ana arterlerde tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 7/24 sahada. Cuma günü tramvay ve otobüslerimiz ücretsiz olacak. Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmamasını rica ediyoruz' ifadelerini kullandı. Belediyenin sorumluluğundaki 317 kilometrelik yol ağında öncelik ana arterler ve toplu taşıma hatlarına veriliyor. Eğimi yüksek 17 noktada buzlanmaya karşı solüsyon uygulanırken, kırsal mahalleler dahil 3 bin 650 kilometrelik yol ağında yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Sahada 40 tuz robotu, 5 kar küreme aracı, 17 greyder, 16 loder, 40 beko loder, 35 çift kabin tuzlama aracı, 15 lojistik destek kamyonu, 7 arazöz ve solüsyon aracı, 4 vinç ve 14 çekici olmak üzere toplam 193 araç görev yapıyor. Çalışmalara 825 personel vardiyalı sistemle katılıyor. Kent genelinde 10 bin 500 ton tuz ve 250 ton buz çözücü solüsyon stoku da ihtiyaç duyulan noktalara sevk ediliyor.