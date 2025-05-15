İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile “Dönüşümün Kalbinde Hemşirelik Sempozyumu” düzenledi.İZMİR (İGFA) - Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) yapılan sempozyumda, Eşrefpaşa Hastanesi’nde görev yapan emekli hemşireler ile hemşire adayları da bir araya geldi.

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ve Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi tarafından “Dönüşümün Kalbinde Hemşirelik Sempozyumu” düzenlendi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon’da yapılan sempozyuma, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi hemşireleri ile hastaneden emekli hemşirelerin yanı sıra İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nde (İZTÜ) öğrenim gören hemşire adayları da katıldı.

“Hemşire, kız kardeş demek”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale olsa da ondan yüzlerce yıl önce de hemşirelik mesleğinin yapıldığını ve hemşireliğin kadim bir meslek olduğunu anlattı. Hemşire kelimesinin aynı zamanda kız kardeş demek olduğunu hatırlatan Bayram, “Hasta olan bir insana bu kadar bakım, ancak kız kardeş gibi bir akrabalık bağı olan biri tarafından yapılır” dedi. Başhekim Doç. Dr. Başak Bayram, iki yıl Eşrefpaşa Hastanesi’nde görev alan Alman hemşire Margot Konrat’ın çalışma izninin uzatılmasına ilişkin 1934 ve 1937 tarihli ve dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk imzalı iki belgeyi de konuşması sırasında ekrana yansıttı.

“Eşrefpaşa Hastanesi ile gurur duyuyoruz”

Eşrefpaşa Hastanesi’nin 117 yıllık tarihi hakkında da bilgi veren Bayram, “Biz bir kişinin fazla çalışmasıyla değil, yeterince çalışmasıyla ilgileniyoruz. Hasta bakımının kalitesine odaklıyız. Bizden öncekiler bize öyle bir ekol vermişler ve biz o ekolü sürdürüyoruz. Yıllar içinde bütün bu kültürü yaşatmışız, bugüne kadar sürdürmüşüz. Bu bizim gurur duyduğumuz bir şey ve biz önümüzdeki yıllarda bunu geliştirerek geleceğe taşımak niyetindeyiz. Eşrefpaşa Hastanesi, Türkiye’nin döner sermayesi olmayan tek hastanesi. Umarız büyük hastaneler yapmak yerine toplumun temel ihtiyaçlarına cevap verebilen ve iyi hemşirelik bakımı ile tıbbi bakımı harmanlayan ikinci basamak hastanelerin sayısı artar ve daha rahat çalışma ortamlarında çalışılma şansı olur” diye konuştu.

“Sağlıklı kalamıyoruz”

Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Melek Benligül, “Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için tüm ortamlarda kesintisiz hizmet vermek hedefiyle mesleğe başlıyoruz. Halkımızın hak ettiği nitelikli hemşirelik bakımını sunmak istiyoruz. Ancak ne yazık ki her geçen gün halkımızın sağlıklı olmaktan bizler de arzu ettiğimiz, inandığımız kaliteli sağlık hizmetinden uzaklaşıyoruz. Sağlık hizmetini ticaretin konusu olarak gören, sağlık değil hastalık üreten bir sağlık sisteminde sağlıklı kalamıyor, halkımızı sağlıklı kılamıyoruz. Bizleri yok sayan; eğitimimizi, uzmanlığımızı, meslek kimliğimizi, emeğimizi görmeyen, yasa ve yönetmeliğimizi hiçe sayan bir sistemde bizler sağlıklı kalamıyor, halkımızı sağlıklı kılamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eşrefpaşa Hastanesi hemşireleri olarak şanslıyız”

Eşrefpaşa Hastanesi Başhemşiresi Gülçin Akın ise “Hemşirelik, özveri, sevgi, bilgi ve vicdan ile yapılan bir meslektir. Maalesef ülkemizde hemşireler çok zor koşullarda çalışmakta, hak ettiği değeri görememektedir. Ancak bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nde etik ilkelerle, uygun çalışma koşullarında, benimseyici, destekleyici ve saygılı bir ortamda çalıştığımız için çoğu meslektaşlarımızdan şanslıyız. Genç meslektaşlarım; sizler geleceğin ışığısınız. Sizlerin vicdanı, enerjisi, bilgisi ile biz daha çok yükseleceğiz. Bizler geçmişten aldığımız mirasla geleceğin aydınlığında daha birçok insanın hayatına dokunacağız” sözlerine yer verdi.

İki başlık altında konuşuldu

İZTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar moderatörlüğünde düzenlenen sempozyumda, Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Melek Benligül, “Tükenmişlikten Umuda: Hemşirelikte Yeni Bir Yol Haritası”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Prof. Dr. Şafak Dağhan ise “Yarınları İnşa Etmek: Hemşirenin Dönüştürücü Gücü” başlıklarında konuşma yaptı. Etkinlikte, emekli hemşireler de sahneye çıkarak duygularını paylaştı. Sempozyum, Eşrefpaşa Hastanesi hekimleri, hemşireleri ve sağlık çalışanlarının halk oyunu gösterisi ile sona erdi.