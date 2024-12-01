Kocaeli'de düzenlenen Hemşeri Cup 24’ün final maçında Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu’nu penaltılarla mağlup eden Kocaeli Kastamonulular Derneği şampiyon oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 28 ilin derneklerinin katıldığı 2. Hemşeri Dernekleri Arası Futbol Turnuvası “Hemşeri Cup 24”, İzmit Doğu Kışla Tesisleri’nde oynanan final maçıyla sona erdi.

Kocaeli Artvin ve Kastamonu Derneklerinin takımlarını karşı karşıya getiren final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. Normal süresi 1-1 biten final müsabakasında şampiyonu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu’na üstünlük sağlayan Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşeri Cup 24’ün şampiyonu oldu.

Kardeşlik havası içinde horonların oynandığı, halayların çekildiği final müsabakasına hem protokol hem vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kora kor geçen final maçı izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Normal süresi 1-1’lik skorla sonuçlanan final maçında şampiyonu penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibi Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu’na üstünlük sağlayan Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği şampiyon oldu.

ŞAMPİYON KASTAMONULULAR

Eğlenceli ve hareketli müzikler eşliğinde gerçekleşen kupa töreninde Kocaeli Kastamonu Kültür ve Dayanışma Derneği’ne şampiyonluk kupasını Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu verdi.

Kupa töreninde konuşan Başesgioğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin hemşeri dernekleri ve vatandaşlarımızı bir araya getirdiği böylesine güzel organizasyona katılmaktan mutluluk duydum. Turnuvaya katılan ve turnuvada başarı gösteren tüm takımları tebrik ediyorum” dedi. Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın da kupa seremonisinde yer alarak takımları tebrik etti.

Kupa töreni sonunda şampiyon takım ve destekçileri müzik eşliğinde yöresel oyunlar oynadı. Geçen yılın şampiyonu Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu bu yılki turnuvayı ikincilikle tamamlarken, Kocaeli Çankırılılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni yenen Kocaeli Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ise üçüncü oldu.