Bursaspor'un TFF 2. Lig'de Kahramanmaraş İstiklalspor ile oynadığı karşılaşma, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlarda binlerce taraftarın katılımıyla hep birlikte izlendi. Karşılaşmayı taraftarlarla birlikte takip eden Başkan Bozbey, 'Bursaspor'a şampiyonluk yakışır' diye konuştu.

BURSA (İGFA) - Kentimizin değeri Bursaspor, TFF 2. Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ligin 28. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor'a konuk olan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanını 64'e yükseltti. Bu sonuçla en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 5 olan Bursaspor, şampiyonluk yolunda avantajını korudu.



Bursa Büyükşehir Belediyesi de şampiyonluk yolunda yaşanan heyecanın tüm şehirle birlikte paylaşılması amacıyla Kültürpark Eski Atatürk Stadyumu girişi ve Hüdavendigar Kent Parkı'na kurduğu dev ekranlarla taraftarları bir araya getirdi. Bursasporlu taraftarlar, karşılaşmayı dev ekranlardan takip ederek takımlarına destek verdi.



Başkan Bozbey'de Kültürpark Eski Atatürk Stadyumu'nda taraftarlarla birlikte maçın heyecanına ortak olurken, Bursasporlu taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı.



'BURSASPOR'A ŞAMPİYONLUK YAKIŞIR'

Bursaspor'un adım adım şampiyonluğa gittiğini ifade eden Başkan Bozbey, 'Ben 3 hafta kala şampiyonluğumuza ilan edeceğimizi düşünüyorum. Gönülden inanıyorum. Sahada ter döken futbolcularımızın yanında 12'nci adam olarak mücadele eden tüm taraftarımızı da kutluyorum. Büyükşehir olarak kurduğumuz ekranlarda da binlerce vatandaşımız Bursasporluluk heyecanını yaşıyor. Bursaspor'a şampiyonluk yakışır. Bursaspor'a Süper Lig'e ulaşmak ve Süper Lig şampiyonluğu bir kez daha yakışır' dedi.