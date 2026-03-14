Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Ziyaret kapsamında Nevşehir'de amatör branşlarda iş birliği konuları görüşülürken kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Taner Sönmezer'de yer aldı.

Fenerbahçe spor kulübü tarafından Nevşehir'de yapılması planlanan yatırımlar ve sporcu yetiştirilmesi konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya futbolcuların imzalamış olduğu formaları hediye ederken, Başkan Arı da Nevşehir Belediyesi KAÇEM Kadın Çalışma Merkezi'nin el işçiliğiyle yapmış olduğu ve şehrin sembollerinin yer aldığı vazoyu Başkan Saran'a takdim etti.