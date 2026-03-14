Karagümrük'ün Fenerbahçe'yi 2-0 yenmesinin ardından taraftarlar sosyal medyayı salladı. Yaşanan kriz üzerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu acil olarak toplanırken, Tedesco ile yolların ayrıldığı iddia edildi.
İSTANBUL (İGFA) - Süper Ligi'nin son sıradaki takımı Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 67 yıl sonra ilk kez yenerek bu sezon namağlup unvanına da son verdi.
Şampiyonluk yolunda çok büyü yara alan Fenerbahçe'de yanlış takım kurmasıyla eleştirilen Teknik Direktör Domenico Tedesco, taraftarların yoğun tepkisine yol açtı.
Alınan mağlubiyet sonrası acil toplanan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Tedesco ile yolları ayırmayı planladığı iddia edildi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndan ayrıntılı bir açıklama yapacağı belirtildi.