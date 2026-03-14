Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk kez 2025 yılında düzenlenen ve kentte büyük ilgi gören U-10 Futbol Ligi için yeni sezon heyecanı başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de uzun yıllar amatör futbol kulüplerinde teknik direktörlük yapan ve bir dönem Futbol İl Temsilciliği görevini üstlenen Levend Sarıoğlu'nun adını taşıyan organizasyon, bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi U-10 Futbol Ligi adıyla devam edecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura törenine lig düzenleme komitesi, antrenörler, sporcular ve spor camiasının temsilcileri katıldı. 24 kulübün yer aldığı ligde kura çekimi yapılarak fikstür belirlendi.



Spor şehri Denizli



Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşe Sarıkaya, sporun çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, gençleri spora teşvik eden projeleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti. Sarıkaya, 24 branşta spor faaliyetlerini yürüttüklerini, bundan sonraki süreçte özellikle kurslar ve turnuvalar aracılığıyla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.



Genç futbolculara hem deneyim hem de spor kültürü kazandırmayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi U-10 Futbol Ligi, yeni sezonda da Denizli'de altyapı futboluna önemli katkı sağlamaya hazırlanıyor.