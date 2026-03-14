Edirne Süper Amatör Lig takımlarından İpsalaspor, ligde yaşanan hakem hataları nedeni ile yazılı bir açıklama yaptı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) -

Edirne Süper Amatör Lig takımlarından İpsalaspor, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

'Edirne Amatör Spor kulüplerinin 1940 yılında kurulan en köklü kulüplerinden biri olan İpsala Spor'un son 3 haftada gasp edilen 9 puanın hesabını kim verecek?

Ata Genç Spor maçımız ile başlayan, Yeniimaret Spor maçı ile devam eden ve bu hafta oynadığımız Lalapaşa Spor maçımız ile zirve yapan hakem kararları üst üste aleyhimize olunca hatadan çıkıp gaspa girdiğinin göstergesidir.

Özetle Ata Genç Spor maçının hakemi 90+7 ilave süre gösterip 90+11nci dakikada uydurma bir geri pası kararı ile çift vuruş verip golü yememize kadar maçı uzatması hatta 65'nci dakikadan sonra lehimize tek bir düdük bile çalmaması art niyetini sergilemiş ve yenilmemiz için kendine üstlendiği görevi yerine getirmiştir.

Lalapaşa Spor maçımızın orta hakemi, bulunduğu orta sahanın ortası pozisyonunda iken bizim ceza sahamızda gerçekleşen görmesi imkansız bir açıdan kalecimizin top ile ceza sahasının dışında el ile müdahale ettiğini öne sürerek kalecimize kırmızı kart vermiştir. Oyuncularımızın orta hakeme bu vermiş olduğu kararı sorulduğunda, maçın yardımcı hakeminin uyarısı ile verdiğini öne sürmüştür. Akabinde yardımcı hakeme kararı sorulduğunda ben görmedim ben uyarı yapmadım kararı orta hekemin verdiğini oyuncularımıza beyan etmiştir. Bu kararı ile ne kadar taraflı ve hangi zihniyet ile maça çıktığını bizlere göstermiştir. Bu hakemin son yıllarda yönettiği maçlarımızın hepsinde sürekli kasıtlı ve art niyetli kararlar verdiği de gözümüzden kaçmamıştır. Tarafsızlığını kaybettiğini düşündüğümüz ve kendisine bir tavsiyede bulunarak başarısız ve taraflı olarak yaptığı hakemliği bırakıp, taraflı olduğu bunu da ispatlı olarak gerçekleştirdiği siyasi faaliyetlerine devam etmesini kendisinden rica ediyoruz.

'Türkiye Futbol Federasyonu Talimatları gereği; Hakemlerin aktif görev süreleri boyunca Siyasi

Faaliyetlerde bulunmaları bir partiyi desteklemeleri veya siyasi içerikli açıklama yapmaları yasaktır.' Talimatları gereği Lalapaşa Spor maçımızın orta hakemi hakkında gerekli mercileri göreve davet ediyor ve en kısa sürede bu hakeme düdük astırılmasını talep ediyoruz.

Not: Hakemin Sosyal medya hesaplarında siyasi faaliyetlerde bulunduğu ekran görüntüleri elimizde mevcuttur.

Gelelim geçen hafta oynadığımız Yeniimaret Spor maçımıza. Maç boyunca her iki takım adına da çok kötü bir performans sergileyen maçın genelinde sürekli hatalı kararlar verip maçın ağırlığını kaldıramayan hakem üçlüsü, 90+5'nci dakikada posizyona oldukça uzak olduğu, görüş açısının bulunmadığı bir yerden alehimize verdiği penaltı atışı ile başlayan skandal kararına karşı itirazlarda bulunur iken birden maçı hükmen rakibimize verdiğini beyan edip maçı bitirmesi iki takımda da şok etkisi yaratmıştır. Ne yazık ki bir hakemin maçı 3 - 0 hükmen verme yetkisinin olmadığını, bu kararı Futbol Federasyonu'nun verebileceğinden haberi, bilgisi dahi yoktur. Bu pozisyonda tribünlerden saha içine hiç bir taşkınlık olmadığı, yabancı madde atılmadığı, kendisine saha içerisinde darp veya küfür edilmediği, iki takım futbolcuları arasında karşılıklı şiddet ve gerginlik yaşanmamışken ve bunlar maçın raporunda da yok iken hangi akla hizmet maçı tehir ettiğine hiç kimse akıl erdirememiştir.

Bu kararı ile hem bize hem rakibimize zülüm etmiş ve Türk Futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. Rakibimiz sadece bir penaltı atışı için 115 km yol gelecek ve yüklü bir harcama gerçekleştirecek olması bizi de ziyadesi ile üzmüştür.

Sonuç ile 3 haftadır puanlarımızın kasıtlı bir şekilde gasp edildiğinin farkındayız hiç bir kimsenin İpsala Spor üzerinden prim yapmasına izin vermeyeceğiz. Tüm kurulları ile Futbol Federasyonu ve Hakem camiasını görevini yapmaya davet ediyor ve şikayetlerimizin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz.'