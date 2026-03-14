Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off serisi üçüncü maçında sahasında Ortahisar Belediyespor'u 35-30 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

BURSA (İGFA) - Ligde normal sezonu lider bitiren, play-off serisinde ise oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak liderliğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off'ta 2 yenilgi, 1 beraberlik alan rakibi karşısında maça etkili başladı. 4 takımın dört devreli lig usulüne göre mücadele ettiği play-off etabındaki ilk bölümde deplasmanda 36-24 mağlup ettiği rakibiyle Nilüfer Üçevler Spor Tesisleri'nde karşı karşıya gelen Belediyespor, maçın ilk dakikalarında üstünlüğü yakaladı. Belediyespor, mücadelenin 10. dakikasını 7-2 önde geçerken, 20. dakikada skor 10-6 oldu. Ancak baskısını artıran hentbol takımı 25'te skoru 13-6'ya getirirken devreyi de 17-10 önde tamamladı.



İkinci yarının başında bulduğu üst üste gollerle 32. dakikada farkı 10 sayıya (20-10) çıkardı. Karşılaşmanın 41. dakikasında skor 22-18'e gelirken Belediyespor, farkın daha fazla erimesine izin vermedi. Mücadeleden de 35-30 galip ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, liderliğini sürdürdü. Böylece play-off'ta 4 maçta aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlikle zirvedeki yerini koruyan Büyükşehir Belediyespor, 22 Mart 2026 Pazar günü EHF Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak.



SALON: Üçevler

HAKEMLER: Yunus Emre Kara, Ercan İnan

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Sevilay İmamoğlu Öcal, Beyzanur Türkyılmaz 4, Cansu Akalın 4, Agni Zygoura 2, Emine Gökdemir 6, Joana Fortuna da Costa 5, Francisca Araujo Joao 3, Zeynepnur Kendirci 3, Yaren Berfe Eren, Alena Ikhneva 3, Büşra Işıkhan 1, Yeliz Özel 3, Yağmur Akalın 1

ORTAHİSAR BELEDİYESPOR: Hiranur Öztürk, Feyza Nur Öztürk 1, Miljanic 3, Kübra Sarıkaya, Arife Özdemir 6, Monika Janeska Kıldan 4, Magba 4, Şükran Beytekin 1, Perihan Topaloğlu Acar 7, Kübra Akçayoğlu 1, Eylül Şirin Yalçın 3



DEVRE: 17-10



İKİ DAKİKA CEZALARI: Francisca Araujo Joao (2), Joana Fortuna da Costa, Agni Zygoura (Bursa Büyükşehir Belediyespor), Arife Özdemir (Ortahisar Belediyespor)