Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 Haziran ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık bazda yüzde 45 artarken, aylık bazda yüzde 3,6 yükseldi. Ticaret sektörü yıllık yüzde 53 ile en yüksek artışı gösterirken, inşaat sektörü aylık yüzde 6,6 düşüşle dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - TÜİK’in bugün açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi (2021=100), Haziran 2025’te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artış kaydetti.

Sektörel bazda yıllık artışlarda; sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,3, inşaat ciro endeksi yüzde 32,6, ticaret ciro endeksi yüzde 53,0, hizmet ciro endeksi yüzde 41,1 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda ise toplam ciro endeksi yüzde 3,6 artarken, sektörlerdeki değişimler şöyle oldu.

Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,3 artış, inşaat ciro endeksi yüzde 6,6 azalma, ticaret ciro endeksi yüzde 5,7 artış, hizmet ciro endeksi yüzde 1,1 artış.

Ticaret sektörü, yıllık bazda en yüksek ciro artışını kaydederken, inşaat sektörü aylık bazda gerileme yaşayan tek sektör oldu.

TÜİK verileri, ticaret ve hizmet sektörlerinin ekonomik canlılıkta öne çıktığını, inşaatta ise aylık bazda bir daralma yaşandığını ortaya koydu