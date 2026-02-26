Hazine ve Maliye Bakanlığı, borçlanma politikasına ilişkin kamuoyunda yapılan değerlendirmelere teknik verilerle yanıt verdi. Bakanlık, borçlanma kararlarının maliyet-risk dengesi gözetilerek ve orta-uzun vadeli strateji çerçevesinde alındığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde borçlanma politikasına yönelik yapılan 'eksik bilgiye dayalı' değerlendirmeler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla borçlanma stratejisinin teknik çerçevesi paylaşıldı.

Borçlanma politikasının tekil ihraçlar ya da satış yöntemleri üzerinden değil; borç stokunun vade yapısı, faiz kompozisyonu ve risk profilinin birlikte değerlendirilmesiyle yürütüldüğünün altı çizilen açıklamada, kararların piyasa koşulları ve yatırımcı talebi dikkate alınarak, borç stokunun sürdürülebilirliği ile maliyet-risk dengesinin korunması amacıyla alındığı ifade edildi.

ORTALAMA VADE 33,8 AYA GERİLEDİ

Açıklamada, küresel ve yurt içi finansman koşullarındaki geçici dalgalanmaların borç stoku üzerindeki kalıcı maliyet etkisini sınırlandırmak amacıyla iç borçlanmanın ortalama vadesinde azalış yaşandığı kaydedildi.

Buna göre nakit borçlanmanın ortalama vadesi 2023 yılı sonunda 65,1 ay iken, 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 33,8 aya düştü.

Bakanlık verilerine göre iç borçlanma araçlarının paylarında da değişim yaşandı. Buna göre;

5 yıllık sabit kuponlu senetlerin payı 2012-2024 döneminde yüzde 20,4 iken, 2025'te yüzde 14,2 oldu.

10 yıllık sabit kuponlu senetlerin payı ise yüzde 14,3'ten yüzde 1,9'a geriledi.

Değişken faizli (FRN ve TÜFE) senetlerin payı yüzde 22,4'ten yüzde 9'a düştü.

TLREF'e endeksli senetlerin payı ise yüzde 10,8'den yüzde 20,9'a yükseldi.

Altın cinsi senetlerin payı yüzde 7,1'den yüzde 5,5'e geriledi.

Döviz cinsi senetlerin payı ise yüzde 11,8'den yüzde 14,5'e çıktı.

'RİSKLER GÖZETİLEREK DENGELİ YAPI SÜRECEK'

Söz konusu açıklamada, borçlanma kompozisyonunun; kur, faiz, refinansman ve likidite risklerini dikkate alan stratejik ölçütler doğrultusunda dengeli şekilde oluşturulmaya devam edileceği vurgulandı.