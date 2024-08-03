Keşan’da hayvanseverler tarafından, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne tepki amaçlı yürüyüş düzenlendi.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği öncülüğünde düzenlenecek olan yürüyüş, saat 18.30’da Müze Keşan önünde toplanması ile başladı.

Yürüyüşe, Keşan hayvanları Koruma Derneği (KEHAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı ile kalabalık bir grup katıldı.

Hayvanseverler, ellerindeki düdükleri öttürerek ve “Yasayı Geri Çek” sloganlarıyla Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Burada ilk olarak konuşan Keşan Keşan Kent Konseyi Başkanı Uğur Özdağlı şunları söyledi “Gün geçmiyor ki bizi rahat bıraksınlar. Birkaç gün önce meclisten yasa tasarısı geçti. Biliyoruz bu insanlar kedi sevmezler, bu insanlar köpek sevmezler, bu insanlar ağaç sevmezler, ormandan nefret ederler. Bu insanlar yazarları sevmezler, sanatçıları sevmezler, bu ülkede tek bir insanı severler reislerini severler. Ama bir gerçek daha var, bu dünyada dostlarımızla beraber yaşıyoruz. Diyorlar ki köpekleri uyutalım. Kendileri ne diyorlar, Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamaz derler, ama bir yandan da şunu söylerler. Uyutalım, uyutalım, uyutalım ne demek? Öldürelim demek, bunu doğru bulmuyoruz. Bu yasa için hepimizin tepkileri var. Bu dünyada başka canlılarla beraber yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Özdağlı’dan sonra konuşan KEHAYKO adına konuşan kurucu üyelerden Sakine Bozkurt Serin’de konuşmasında şunları söyledi. “Keşan Sokak Hayvanları olarak ve Keşanlı Hayvanseverler olarak bugün bir araya geldik. Amacımız beraber yaşadığımız can dostlarımıza dokunulmaması. Onları uyutmak gibi, vicdansız, merhametsiz, bir çözümü asla ve asla kabul etmiyoruz. Biz yüzyıllardır bu hayvanlarla birlikte yaşadık, bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Bu böyle geldi, böyle gidilecek. Bu böyle biline, bu kanun teklifi hakkında söylenecek birkaç sözümüz var. Tabi ki bu kanun teklifini asla kabul etmiyoruz. Biz sokakta yaşayan ve sahipsiz olarak nitelendirilen hayvanların yakalanması, kısırlaştırılması ve yaşadığı mahalleye bırakılması önlemini istiyoruz. Bu daha öncede 5199 sayılı yasa ile sağlanmıştı. Bu yeni yasa hem hayvan haklarına, hem de insan haklarına aykırı bir yasadır. Evcil hayvanların kısırlaştırılması sahipler için faydalı olduğu kadar, sahiplenme kararı ve sorumlu olmasını istiyoruz. Özellikle sahipli hayvanların sokaklara terk edilmesini istemiyoruz. Bu yasada bununla ilgili hiçbir konuya değinilmemiştir. Yakala, kısırlaştır modeli bu hayvanlarımız için ölüm demektir. Umarım ki özellikle vicdanlı özel veteriner hekimlerimiz, devletle el ele işbirliği ile devlete yardım edecektir. Bunu o şekilde düşünüyoruz. Kanun teklifinin 16. Maddesinde bir çözüm sunulmuş fakat, bu madde yasal, yerel hayvan koruma gönüllüleri yani bizleri devre dışı bırakıyor. Bu ne demektir. Yerel yasal havyan koruma gönüllüleri olmadığı zaman, sokaktaki hayvanlara istwediği her şeyi yapabilecekler. Çünkü bu durumda biz bunlara engel olabiliyorduk ama artık elimizden alınan yetkiyle hiçbir zaman için bir sokak hayvanına yapılan işkence, ölüm,tecavüz, ne olursa olsun bir şekilde mücadele edemeyeceğiz. Sizce bu insanlığa sığıyor mu? Biz şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyoruz. Yasa çıktı meclisten geçti, ama onun önüne gelecek. Ondan bu yasayı veto etmesini istiyoruz.”

Serin’den sonra tekrar söz alan Özdağlı, Türkiye’de son 10 yıldaki trafik kazalarında 51 bin kişin öldüğünü belirterek, “Son 10 yılda işyerlerinde 21 bin tane insan kaybettik, son 10 yılda 2.500 tane kadın katledildi. Bunları bıraktık, diyoruz ki sokak hayvanlarını uyutacağız. Dolayısıyla diyoruz ki yasayı geri çek, yasayı veto et. Hepinize katıldığınız ve destek olduğunuz için sağ olun var olun. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından eylem sona erdi.