SAHİM-SEN 3. OLAĞAN GENEL KURULUNU GERÇEKLEŞTİRDİ! YENİ DÖNEME GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki emekçilerin haklarının sesi olmayı sürdüren Sahim-SEN, 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı İstanbul Kadıköy’de coşkulu ve yüksek katılımlı bir buluşmayla gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Özlem Akarken, emekçilerinin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Genel kurul kapsamında emekli olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına onur plaketi takdim edilerek teşekkür edildi. Toplantıda ayrıca Denetleme Kurulu raporu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu sunuldu ve delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Rapor sunumlarının ardından seçim sürecine geçildi.

Özlem Akarken, “Sendikamızın Geleceğini Birlikte Şekillendireceğiz”

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Özlem Akarken, Sahim-SEN’in tem hedeflerini ve gelecek vizyonunu katılımcılarla paylaştı. Akarken, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı buluşma sadece bir seçim süreci değil, aynı zamanda sendikamızın geleceğini hep birlikte şekillendireceğimiz bir dönüm noktasıdır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin haklarını korumak, mesleki saygınlıklarını güçlendirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için daha güçlü adımlar atacağız."

Şeffaf, Katılımcı ve Siyaset Üstü Sendikacılık Vurgusu

Yeni dönemde daha fazla sağlık ve sosyal hizmet çalışanını Sahim-SEN çatısı altında toplamak istediklerini belirten Akarken, sendikacılığı etik değerler çerçevesinde, siyasetten bağımsız bir anlayışla yürütmeye devam edeceklerini söyledi. “Bizim için esas olan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının huzuru ve refahıdır” diyerek sendikanın tarafsızlık ilkesini yeniden vurguladı.

Seçim Sonuçlandı, Özlem Akarken Yeniden Genel Başkan

Seçimlerin ardından mevcut başkan Özlem Akarken, delegelerin güçlü desteğiyle yeniden Sahim-SEN Genel Başkanlığına seçildi. Akarken, seçim sonrası yaptığı kısa teşekkür konuşmasında tüm katılımcılara destekleri için minnet duyduğunu belirtti ve “Birlikte daha güçlü olacağız” mesajı verdi.

Sahim-SEN yeni dönemde, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olmaya, haklarını savunmaya ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.