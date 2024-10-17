Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nin düzenlediği programda dernek üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Kılca, dernek yetkililerine yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Karatay’ın tüm kesimleriyle birlik ve beraberlik içinde olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca; “Her yönüyle önemli bir ilçeye hizmet etmek bizleri mutlu ve gururlu kılıyor” dedi.KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nin düzenlediği “Karatay” konulu programa katıldı. Samimi bir havada geçen programda Başkan Hasan Kılca, Karatay’da hayata geçirdikleri çalışmalardan ve projelerinden bahsetti.

KARATAY HER GEÇEN GÜN DEĞİŞİYOR, GÜZELLEŞİYOR

Sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde olduklarını aktaran Başkan Hasan Kılca birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Başkan Kılca; “Hikmet İlim ve Sanat Derneği’nde hoş bir sohbetin parçası olduk. Davetleri dolayısıyla dernek üyelerine teşekkür ediyorum. Konya’da yaşamaktan, Konya’nın bir evladı olmaktan ve Konya’ya hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Karatay hem nüfusuyla hem de yüz ölçümüyle Türkiye’nin birçok şehrinden daha büyük bir ilçedir. Ayrıca tarihi, kültürel varlıkları, eserleri, mimarisi ile şehrimizin kadim bir merkezi konumundadır. Dolayısıyla biz Karatay Belediyesi olarak gece gündüz demeden büyük bir ilçeye hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimizde bizim şöyle bir şansımız vardı. Borçsuz bir şekilde belediyeyi devraldık. Hedefimiz de faize bulaşmadan borçsuz bir şekilde bu hizmetleri yürütebilmekti. Bunu da bugüne kadar başarmış olduk. İnşallah görev süremizin sonuna kadar da borçsuz bir şekilde, faize bulaşmadan bu hizmetleri sürdürmeyi hedefliyoruz. 5 yıllık görev süremizde bizden önce yapılanlara ilave olarak birçok hizmeti de hayata geçirdik. Karatay her geçen gün değişiyor, büyüyor ve güzelleşiyor. Güzel bir imar planımız var. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, park ve yeşillendirme çalışmalarıyla, sosyal donatılarıyla, okullarıyla, camileriyle, adeta yeni bir şehir doğuyor. Tüm bunları hayata geçirirken Konya’mızda kamu kurumlarımızla, belediyelerimizle, STK’larımızla ve hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu beraberlikle daha güzel yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için kıymetli dernek başkanımıza ve üyelerimize teşekkür ediyor derneğimize çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.