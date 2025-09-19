Edirne’nin Keşan ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan ve merhum Keşan Belediye Meclis Üyesi Harun Yalçın’ın adını taşıyan park, bakımsızlığı nedeniyle vatandaşların tepkisini çekiyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 19 Kasım Caddesi üzerinde bulunan parkın mevcut durumu, çevre sakinleri tarafından “atıl ve ilgisiz” olarak nitelendiriliyor.

“PARK ÇÖPLÜĞÜ ANDIRIYOR, OTURACAK YER YOK”

Vatandaşlar, parkta uzun süredir bakım yapılmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Parkta otlar uzamış, oturacak bir bank ya da oturma grubu yok. İçerisi tam anlamıyla bir çöplüğü andırıyor. Bu nedenle halk da parkı kullanmıyor. Buradan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’a sesleniyoruz; parkın yeniden düzenlenmesini ve halkın kullanımına uygun hale getirilmesini istiyoruz.”