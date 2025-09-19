Muğla Dalaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerlerindeki kirliliğin ve kötü kokuların önüne geçmek için yıkama çalışmalarını sürdürüyor.MUĞLA (İGFA) -Dalaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz ve sağlıklı bir Dalaman için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fethiye Belediyesi, Dalaman Belediyesi’ne “Çöp Konteynerini Yıkama ve Dezenfekte Aracı” desteğinde bulundu.

3 gün süren çalışmalar kapsamında Atatürk, Seyfettin İnce, Şehit Karaoğlanoğlu, Sanayi, Çağlayan, Cumhuriyet, Namık Kemal, Ömer Musa Siva, Mehmet Akif, Hakkı Ege ve İnönü Caddelerinde bulunan çöp konteynerleri yerinde yıkanıp dezenfekte edildi.

Temizlik işlemi sırasında özel tasarım kamyonunun içine alınan konteynerler burada tazyikli suyla yıkandı. Yıkama işleminin ardından temizlenmiş hale gelen konteynerler tekrar yerine konuldu.

Temizleme işlemi sayesinde çöp konteynerlerindeki pis koku, sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliği de önlendi.

Yıkama işlemi sayesinde konteynerlerdeki pis koku, sinek oluşumu ve görüntü kirliliği büyük ölçüde önlenmiş oldu. Cadde ve sokaklarda yapılan ek temizlik çalışmalarıyla ilçenin genel hijyen seviyesi yükseltildi.

“Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle Dalaman’ımızda temizlik kesintisiz devam ediyor. Konteynerlerimizi yıkayıp dezenfekte ederek tertemiz hale getirdik. Temizliğin ferahlığını ilçemizin her köşesinde hissettirmek için cadde ve sokaklarımızı da yıkadık. Temiz bir Dalaman için kirletmeyelim, doğamızı birlikte koruyalım.”

Yetkililer ayrıca temizlik çalışmalarına destek veren Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi’ne teşekkür etti.