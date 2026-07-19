Ticaret Bakanlığı, özel tertibatlı araç ithalatı için yapılan komisyon başvurularında bekleme sürelerini azaltmak ve işlemleri hızlandırmak amacıyla e-Devlet üzerinden çalışan Engelli Araç İthal Sistemi'ne (EAİS) randevu uygulaması ekledi. Yeni sistem, Eylül 2026 itibarıyla kullanılmaya başlandı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithalatına ilişkin başvuru süreçlerini daha hızlı ve planlı hale getirmek amacıyla önemli bir dijital uygulamayı hayata geçirdi. Bakanlık, e-Devlet üzerinden hizmet veren Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) kapsamına randevu sistemini dahil ettiğini duyurdu.

İlgili mevzuat uyarınca ortopedik engelli vatandaşlar, gümrük vergisinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebiliyor. Bu kapsamda yapılan başvurular, bugüne kadar olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınmaya devam edecek. Ancak yeni uygulamayla birlikte komisyon değerlendirmeleri artık önceden oluşturulan randevular doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Eylül 2026 itibarıyla uygulamaya alınan sistem kapsamında her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlandı.

Başvuru sahipleri, kendilerine uygun tarih ve saat aralığını e-Devlet üzerinden seçerek komisyon işlemlerine katılabilecek.

Bakanlık, yeni uygulamayla komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesini, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesini hedefliyor.