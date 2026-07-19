Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleriyle bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuştuğunu belirterek, Malatya İkizce'deki 'İlk Evim Projesi'nden görüntüler paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal konut projelerinin vatandaşların hayatına sağladığı katkıya dikkat çekti.

Bakan Kurum, bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilen sosyal konut projeleri sayesinde yaklaşık 7 milyon vatandaşın afetlere dayanıklı ve güvenli konutlara kavuştuğunu ifade etti.

Paylaşımında, Malatya İkizce'de 'İlk Evim Projesi' kapsamında ev sahibi olan Hanım ve Mahmut çiftinin yaşamından kesitlere de yer veren Kurum, sosyal konutların vatandaşlara güvenli bir yaşam sunduğunu vurguladı.

Bakan Kurum, paylaşımında, 'Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor. 'Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var.'' ifadeleri kullandı.

Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk.



Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de

Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor.



'Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü: pic.twitter.com/OxetOjec20 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 18, 2026

Bakanlığın yürüttüğü sosyal konut projelerinin, özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde güvenli yaşam alanlarının yaygınlaştırılması ve vatandaşların afetlere dayanıklı konutlarda yaşamalarını sağlamayı amaçladığı belirtildi.