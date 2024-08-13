Halkbank, yılın ilk yarısında da büyüme ivmesini sürdürerek aktif büyüklüğünü 2,6 trilyon TL’ye taşıdı.İSTANBUL (İGFA) - Halkbank, 86. yılının ilk yarısına dair finansal sonuçlarını açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yaptığı açıklamada, değer odaklı finansman modelleriyle müşteri portföyünü büyütmeye devam eden Halkbank’ın, 2024’ün ilk yarısında 1,2 trilyon TL’ye ulaşan ticari nitelikli kredilerinin yüzde 55’ini Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’lere tahsis ettiğini belirtti.

Banka 2024 yılının ilk yarısında, aktif büyüklüğünü yüzde 18,9 artırarak 2,6 trilyon TL'ye yükseltirken, nakdi kredilerini ise yüzde 7,6 artırarak 1,4 trilyon TL'ye ulaştırdı. Halkbank’ın 2024 yılının ilk yarısında toplam kredileri yüzde 11 oranında artarak 2,1 trilyon TL'ye ulaştı. Bankanın mevduatı, 2024 yılının ilk yarısında yüzde 15,4 artarak 2,2 trilyon TL'ye, öz kaynakları ise yüzde 6 oranında artış göstererek 136 milyar TL'ye ulaştı.

KOBİ’LERE GÜÇLÜ FİNANSAL DESTEK

Osman Arslan, “2024 yılının ilk yarısında KOBİ kredilerinde yüzde 7,2 büyüyerek sektörde KOBİ kredileri pazar payındaki liderliğimizi sürdürdük. İkinci çeyrekte KOBİ kredilerinin bireysel krediler hariç nakdi krediler bakiyesi içindeki payını yüzde 55’e taşıdık. Esnaf ve sanatkârın ekonomik gücünü artıran yenilikçi finansal çözümler ve kredi destekleri ile ülkemizin üretkenliğine ve ticari hayatına değer katan öncü Banka olarak, esnaf kredi kullandırım tutarımızı bu yılın ilk yarısında 61 milyar TL’ye ulaştırdık” dedi.

Halkbank’ın kadın girişimcilere sağladığı desteklere de değinen Osman Arslan, yeni dönemde kadın girişimcilerin ihracata katılımını daha güçlü bir biçimde destekleyeceklerini belirterek, "Özellikle kadın girişimcilerin rekabet gücünü artırmak ve ihracat ailesine yeni firmalar kazandırmak için İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) iş birliği ile İGE İhracatta Kadını Destekleme Kredisini hayata geçirdik. Bu kredi ile kredibilitesi olan fakat teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçı kadın girişimcilere finansman imkânı sağlayacağız" dedi.

Yine ihracatçı kadın girişimcilerimizi desteklemek adına İhracatta Kadın İzi Projesi'ni de başlattıklarını da belirten Arslan, "Projemizle kadın kooperatiflerine e-ticaret eğitimi, mentorluk ve uluslararası pazar yerlerine entegrasyon desteği vermeyi hedeflemekteyiz. Son olarak, ülkemizde toplumsal cinsiyet odaklı yatırım yaklaşımının gelişimine katkı sağlama hedefiyle yeni bir fon oluşturduk. Bu kapsamda; yatırımcılara, cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini önceliklendiren şirketlere yatırım yapma fırsatı sunmak amacıyla, Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon’unu halka arz ettik. Önümüzdeki dönemde kadın girişimcilerimizi, kişisel gelişim ve eğitim ihtiyaçlarından, ilgili iş kollarında güncel bilgiye ulaşmalarına kadar birçok alanda desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.