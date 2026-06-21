Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payının yüzde 85'e, yenilenebilir enerjinin payının ise yüzde 72,3'e yükseldiğini açıkladı. Hidroelektrik santralleri 11,71 milyar kilovatsaat üretimle tarihi bir rekora imza attı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artmaya devam ettiğini duyurdu. Bayraktar, mayıs ayında elektrik üretiminin yüzde 85'inin yerli kaynaklardan sağlandığını, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının ise yüzde 72,3'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Bayraktar, bu başarıda hidroelektrik santrallerinin önemli rol oynadığını belirterek, mayıs ayında 11,71 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Böylece Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yüzde 43,1'inin hidroelektrik kaynaklardan karşılandığını ifade etti.

Türkiye'nin enerji alanındaki yerli ve yenilenebilir kaynak potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Bayraktar, enerji arz güvenliğini güçlendiren yatırımlarla 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini kaydetti.

Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı %85'e, yenilenebilir enerjinin payı ise %72,3'e ulaştı.



Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz, 11,71 milyar kilovatsaat üretimle yeni bir rekora imza attı. Böylece toplam elektrik üretimimizin %43,1'ini: pic.twitter.com/HDjQLKdQR6 — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) June 21, 2026