CHP Keşan Gençlik Kollları Başkanı ve 11 Temmuz Pazar günü yapılacak Gençlik Kolları’nda yeniden başkan adayı olan Halil Can Uvacıklı, listesinde yer alan Alpcan Demir ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Halil Can Uvacıklı, 11 Ağustos 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek kongrede “Mavi Liste” ile yeniden aday olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Halil Uvacıklı ile beraberindeki Alpcan Demir, Edirne İGFA Temsilcisi Erdoğan Demir ile görüştü.

Ziyarette konuşan Uvacıklı, 11 Ağustos 2024 Pazar günü, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kongrede CHP Keşan Gençlik Kolları Başkanlığı’na yeniden aday olduğunu açıklayarak, “Cumhuriyet Halk Partisi Keşan İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı için adaylığımı büyük bir heyecan ve gururla duyuruyorum. Gençlerin enerjisini, umutlarını ve sesini daha güçlü bir şekilde duyurmak adına bu yola çıkıyorum. Yerel seçim sürecinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadele gösterdik, büyük bir zafer elde ettik. Şimdi aynı heyecan ve motivasyonla gözümüzü genel seçime diktik. Sizlerden bunun için yetki istiyorum. Gençler olarak geleceğin teminatı biziz. Bizim birlikteliğimiz, dayanışmamız her şeyin üstesinden gelir. Eğitim, istihdam, sosyal haklar gibi gençliğin en önemli meselelerinde somut adımlar atmak ve Keşan’ın gençlerini daha iyi bir geleceğe taşımak en büyük hedefim. Hep birlikte daha aydınlık bir gelecek için çalışacağız. Gelin gençlerin iktidarını hep birlikte kuralım. Bu süreçte desteklerinizi bekliyorum. Birlikte, dayanışma ve kararlılıkla güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Haydi gençler, gelecek bizim ellerimizde! Sen, ben diyerek ayrımcılık yok hepimiz biriz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz.” dedi.

Mavi Liste ile girecekleri kongre seçimlerinde Parti üyesi gençlerden destek isteyen Halil Uvacıklı, 238 üyeyi de kongreye davet etti.