Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından kurulacak ve kadınların istihdamına ciddi katkılar sağlayacak olan Halı Dokuma Atölyesi’nde, Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan ve tüm şehitlerimize ithafen kök boya tekniği kullanılarak oluşturulan kırmızı renkli iplerle Türk Bayrağı motifli halı dokunacağını söyledi.NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Nevşehir’in il oluşunun 70. Yıl dönümü dolayısıyla ‘70. Yılda 70 Etkinlik’ temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde düzenlenen ‘Kapadokya’da Kökten Renge’ programına katıldı. Kayaşehir’de gerçekleştirilen programda konuşan Arı, toplumumuzun temel yapı taşları olan kadınlarımızın ekonomik ve sosyal anlamda güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla belediye olarak Halı Dokuma Atölyesi kuracaklarını açıkladı.

Burada Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğinde, ilk etapta 12 kadının katılımıyla açacakları Sertifikalı Halı Dokuma Kursu ile kadınlara geleneksel sanatları yaşatma, becerilerini geliştirme ve bu alanda ekonomik fırsatlar yaratma imkânı sunacaklarını kaydeden Arı, atölyenin aynı zamanda geleneksel halı dokuma tekniklerinin öğretilmesi ve bu zanaatin yaşatılması ve kültürel değerlerimizin geleceğe taşınmasını sağlayacağını söyledi.

Arı, “Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’nde açacağımız ve Türk motifleri kullanılarak halı ve kilim dokunacak olan atölyemiz 15 Ağustos tarihinde faaliyetlerine başlayacak. Bu atölyede kadınlarımız, deneyimli eğitmenler tarafından halı dokuma teknikleri konusunda kapsamlı eğitim alacaklar. Bu eğitimler, kadınlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak, onlara yeni beceriler kazandıracak ve ekonomik bağımsızlıklarına önemli bir adım atmalarına yardımcı olacak. Atölyemizde sağlanacak destek ve kaynaklar, kadınlarımızın yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmalarını sağlayacak.” dedi.

-“Türk bayrağı motifli halı dokunacak”

Atölyede ilk dokunacak olan halının başta bugün şehit olan Polis Memuru Ahmet Şahan olmak üzere tüm şehitlerimize ithafen dokunacağını ifade eden Arı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bugün şehrimizde bir şehidimiz var. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Şehidimizin ailesine ve tüm hemşehrilerime başsağlığı diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. O’nun ve tüm şehitlerimizin anısına ithafen bayrağımızın rengi olan kök boya tekniği kullanılarak oluşturulan kırmızı renkli iplerle Türk bayrağı motifli bir halı dokuyacağız.”

Arı, konuşmasının ardından Halı Dokuma Atölyesi Kurs Eğitmeni Fatma Turgut tarafından kök boya tekniği kullanılarak Kızıl Kök bitkisinin kökünün kazanlarda kaynatılarak kırmızı rengin elde edilmesi ve ardından iplerin kazana batırılmasını izledi.