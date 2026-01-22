Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planı'nda sona geldiğini belirterek, 'Bursa'nın kentsel ihtiyaçlarının giderildiği, alt planlarıyla, kentsel dönüşüm planlarıyla örnek bir kent olabilmesi için çalışıyoruz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz haftalarda Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde yaşanan provokasyondan dolayı yarım kalan 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yıldırım ilçesindeki muhtarlarla buluştu. Vakıf Bera Kent Parkı'ndaki toplantıya, Başkan Mustafa Bozbey'in yanı sıra Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

'KUZEYDEN GEÇEN 65 METRELİK YOL PLANLAMASINI YAPIYORUZ'

Yıldırım ilçesinin çok farklı kimlikleri ve yapıları bir arada barındıran, tarihi özellikleri bulunan bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, bu kente ve ilçeye hizmet etmenin büyük onur olduğunu dile getirdi. Kendisinin de 70'li yıllarda Mesken'de oturduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, Yıldırım'ın gelişim sürecini yakından bilen birisi olduğunu ifade etti. Bursa'yı yeniden yeşil Bursa'ya dönüştürmek istediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, '2050 vizyonlu 1/100.000'lik çalışmalarımız sona doğru gelmeye başladı. Bursa'nın kentsel ihtiyaçlarının giderildiği, alt planlarıyla, kentsel dönüşüm planlarıyla örnek bir kent olmasını arzuluyoruz' dedi.

Kuzeyden geçen 65 metrelik yol planlamasını yaptıklarını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Ancak Yıldırım Belediyesi'nin daha önce yapmış olduğu kentsel dönüşüm alanına gelindiğinde 30 metreye düşüyor. Biz de 30 metrenin tekrar 65 metreye çıkarılmasını talep ettik. İzmir ve Ankara yoluna alternatif bir yol planlaması gerçekleştirmek istedik. Ancak maalesef olmadı. Şimdi arkadaşlarımız farklı bir planlama yapıyor. 65 metrelik bulvarı, Yakın Çevre Yolu'na veya Ankara Yolu'na entegre etmenin planlamasını yapıyoruz. Kentin planlanması bütüncül bir anlayışla olabilir' diye konuştu.

'BÜTÜNCÜL BİR DÖNÜŞÜM SAĞLAMALIYIZ'

Bursa'da daha önce kentsel dönüşüm adıyla yapılan işlemlerin aslında binaların yenilenmesi olduğunun altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, kentte gerçek bir kentsel dönüşümün olmadığını vurguladı. Bir bölgenin kentsel ihtiyaçlarını da kapsayan bir dönüşümden bahsedilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Özellikle mahalle kültürünü koruyarak sosyal, kültürel, eğitim, spor ve sağlık konularını da kapsayan bütüncül bir dönüşümü sağlamalıyız. Ekiplerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Binaları yeniliyoruz ama dönüşüm yapmıyoruz. Bizler, kentsel ihtiyaçların giderildiği dönüşümü üst ölçekte planlayıp parça parça uygulama tarafındayız. Bursa'yı yeniden yeşil Bursa'ya dönüştürelim' diye konuştu.

'DAHA ÖNCE TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKİRDİ'

Birleşmiş Milletler'in 'su iflası dönemine girdik' yönünde açıklama yaptığını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, uzun süredir tasarruf çağrısı yapmalarının ne kadar doğru olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi. Bursa'nın artık su şehri olmadığını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Bursa'nın son 20 yılına bakılırsa yağış miktarında sürekli bir düşüşün yaşandığı görülür. Bu düşüş görülüp daha önce tedbirlerin alınması gerekirdi. Bursa'nın üç tane büyük barajı bulunuyor. 380 milyon metreküp su kapasitesi olan Çınarcık Barajı 2002 yılında bitirilmiş. DSİ yıllar içinde birçok kez yazı yazarak Bursa'nın sürekli artan nüfusuna ve su ihtiyacına dikkat çekmiş. Yapılması gerekenleri iletmiş. Kimse ilgilenmemiş. Göreve geldikten sonra bilim insanlarının uyarılarını dikkate aldık. Çınarcık suyunu Dobruca'ya aktarmak için bypass hattını devreye aldık. Ekim ayında hala yağış olmayınca mecburi su kesintisine gittik. Bursalıları tasarrufa davet ettim. Günlük 520 bin metreküp olan su tüketimi, günlük 430 bin metreküpe kadar düştü' dedi.

'ASIL AMACIMIZ TASARRUFA YÖNELTMEK'

Göreve geldikten sonra suya yüzde 25 civarında indirim yaptıklarını da hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, Meclis üyelerinin tamamının da 'Başkan çok iyi oldu' dediğini hatırlattı. Seçimden önce yüzde 25 indirimin BUSKİ'yi zora sokmayacağı yönünde bilgilendirildiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Göreve geldikten sonra gördük. Bunun üzerine bir düzenleme yapmaya karar verdik. Bu düzenlemeyle asıl amacımız, insanları tasarrufa yöneltmekti. Su kullanımını üç kademe yaptık. yapılan hesaplamada 1.5 milyon abonenin yüzde 88'inin 12 metreküpe kadar kullandığını gördük. Bunun üzerine ilk kademeyi 12 metreküpe çekmeye karar verdik. 12 metreküpten fazla işlenmiş su kullanan da maliyetini ödeyecek' diye konuştu.

Yapılan düzenlemeyle BUSKİ'nin yatırım yapmasına imkan sağlamayı amaçladıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Fiyat düzenlemesi yapılmasaydı, bu sene BUSKİ var olan kredilerini dahi ödeyemez duruma geliyordu. 2025 yılında 1 milyar liraya yakın parayı Büyükşehir Belediyesi'nden BUSKİ'ye aktarmak zorunda kaldık. Gönül ister ki suyu bedava verelim. Ancak su, artık dünyanın en kıymetli değeri haline geldi' dedi.

'SUYUN MALİYETİ 100 LİRAYA YAKIN'

Suyla ilgili düzenleme yapılırken Meclis'ten katı atık bedelleriyle ilgili bir şart sunulduğunu anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Katı atık bedellerinin su faturalarına yansıtılması istendi. Katı atık bedelinin de 180 lira olması istendi. Ben, 'Olmaz. Yanlış. Vatandaşa fazla yük olmaması için 60 lira olsun' dedim. Ama fiyatın 135 lira olması için ısrar edildi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Hem konutlara hem de küçük esnafa olsun' dedi. Bunu yaparken 'ihtiyaç sahiplerinin su faturalarını ödeyeceğim' demek doğru değil. Bugün 10 lira bile su faturası gelse, üstüne 135 lira eklenecek. Bugün 135 lirada niye ısrar ettiniz madem? Yasal mı evet yasal. Sayıştay 'Suyu maliyetinden düşük tahsil ediyorsun, maliyetinde alman gerekiyor' diyerek zaman zaman bizi de eleştiriyor. Suyun maliyeti 100 liraya yakın. Elbette biz de vatandaşın durumunu biliyoruz. Bizler 22 aydır yüzde 25 indirim yaptık. Sadece enflasyon nispetinde değer artışı var. BUSKİ, 3.3 milyon vatandaşın ortak kurumudur. Bu kurumu yaşatmalıyız' dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, BUSKİ'nin altyapı, kanalizasyon ve arıtma tesisi yatırımlarını hızla sürdürmek ve sorunları en aza indirmek istediklerinin altını çizdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KONUT DESTEĞİ

Başkan Mustafa Bozbey daha sonra muhtarların talep ve önerilerini tek tek dinledi. Muhtarların yönelttiği soruları da cevaplayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Arabayatağı'ndaki projeyi sosyal konut projesine dönüştüreceğiz. Elde edeceğimiz dairelerin bir kısmını öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine uzun vadeli satacağız. Diğer kısmını da ihtiyaç sahibi olup ev arayanlara 5'er yıllık kiraya vereceğiz. Hazırlıklarımızı yaptık. Son aşamaya geldik. Buna benzer sosyal projeler geliştirmeye devam edeceğiz' dedi.