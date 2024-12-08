Hakkari-Yüksekova Yolu Yeniköprü T2 tünelinde 216 metre ilerleme kaydedildi. Güzergahı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 35 dakikadan 10 dakikaya indirecek T2 ile yıllık 193,3 milyon lira tasarruf edilecek. T2 Tüneli'ndeki çalışmalar 2027'de tamamlanacak.HAKKARİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkaride yapım çalışmaları devam eden Yeniköprü-Yüksekova Yolu üzerindeki Yeniköprü Tünellerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, "2002 yılında toplam araç sayımız yaklaşık 8.5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometre iken ortalama seyahat süremiz saatte 40 kilometreydi. Bugün araç sayımız 30.5 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız 90 kilometreye çıkmış durumda. Bunu bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 653 kilometreye çıkararak sağladık. Geçit vermez denilen dağları tünel konforuyla geçtik. Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle ve tünellerle birleştirdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, sadece 6 ilin birbirine bölünmüş yolla bağlı olduğunu hatırlatarak 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladıklarını belirterek, 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 790 kilometreye çıkardıklarını söyledi. Yeniköprü Yüksekova Yolu ve Yüksekova Çevre Yolu gibi yeni çalışmalarla da ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, Hakkari; yer altı zenginlikleri, binlerce yıllık tarihi, kültür varlıkları ve sınır kapılarıyla bölgede yükselen yıldızlardan biri olduğunu belirterek, "Hakkari'nin sahip olduğu bu potansiyelinin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için ise ulaşım ağının gelişmesi şarttır." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yıl içerisinde Hakkarinin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 46 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini de söyleyen Uraloğlu, "Bir kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 102 kilometreye yükselttik. Hiç BSK kaplamalı yolu yoktu, 167 kilometre BSK kaplama yaptık Hakkarili vatandaşlarımızı yollarda konforla tanıştırdık. 700 metre uzunluğunda 22 köprüsü vardı, bunu 3,2 kilometre uzunluğunda 50 köprüye yükselttik. 600 metre uzunluğunda 4 tüneli vardı, 2,8 kilometre uzunluğunda 9 tünele çıkardık. Gördüğünüz üzere yeni projelere de devam ediyoruz" diye konuştu.

YILLIK TOPLAM 193,3 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ

Bakan Uraloğlu, yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanan Yeniköprü-Yüksekova Yolunu 16,2 kilometre uzunluğunda, Yüksekova Çevre Yolunu ise 7,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdiklerini belirtti. Hakkari-Yüksekova Yolunda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edeceklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Mevcut güzergâhın geometrisini iyileştireceklerini de anlatarak 33 kilometrelik güzergahı 7 kilometre kısaltacak, seyahat süresini de 40 dakikadan 15 dakikaya indirmiş olacağız. Böylece projemizin tamamı bittiğinde zamandan 141,1 milyon lira, akaryakıttan 52,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 193,3 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 600 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.