Hakkari merkezli 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık çetesine yönelik çalışma sonucu 52 kişi yakalandı. Suç örgütünün yaklaşık 20 milyar TL'lik finansal trafiği tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yöneten ve üçüncü şahıs hesapları aracılığıyla suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştüren suç örgütü çökertildi.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımına göre siber devriye ve teknik analizlerle tespit edilen faaliyetler kapsamında, örgütün işlem hacminin yaklaşık 20 milyar TL olduğu belirlendi.

Söz konusu rakam, Türkiye'deki siber suç soruşturmalarında bugüne kadar tespit edilen en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.

Yetkililer, bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları dolandıranlara karşı siber devriyelerin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, siber devriye ve teknik analiz çalışmaları sonucu, suç örgütünün;