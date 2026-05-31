Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yıllardır ihmal edilen altyapı sorunlarını çözmek amacıyla 'TC-2 İçme Suyu Deposu İletim Hattı Projesi'ni hayata geçiriyor.

ANKARA (İGFA) - Proje kapsamında 1600 milimetre çapında ve 6,5 kilometre uzunluğunda yeni bir içme suyu hattı inşa ediliyor. Bu hat sayesinde TC-2 İçme Suyu Deposu doğrudan beslenirken, Kesikköprü hattı da ham su iletimine dönecek. Böylece Sincan ve Etimesgut'ta suyun daha düzenli ve kesintisiz verilmesi sağlanacak.

Mevcut durumda TC-2 Deposu, İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden ters yönde çalıştırılarak besleniyor. Bu yöntem ciddi verimsizlik yaratıyor ve Kesikköprü Barajı'ndan gelen üç hattan biri arıtma tesisine su ulaştıramıyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılacak.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay projenin maliyetinin yaklaşık 320 milyon lira olduğunu belirterek, 'Polatlı-İvedik Hattı'nın zamanında yapılmamış olması nedeniyle Kesikköprü Hattı'nın amacı dışında kullanılmak zorunda kalınması durumunu düzeltmektedir. Çünkü o bölgeye ne yazık ki mevcut hatlarla su verilemiyor ve deniliyor ki; 'Bu hattı tersten çalıştıralım, içme suyunu tersten buraya verelim, Sincan'ın ve bölgesinin ihtiyacını buradan karşılayalım.' Bu aynı zamanda ne anlamı geliyor? Kesikköprü'den gelen 3 hattan bir tanesinin ne yazık ki artık İvedik'e su getirememesi anlamına geliyor. İşte bu hat optimizasyonu, bu durumu düzeltecektir' diye konuştu.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle Sincan ve Etimesgut ilçelerinde suyun daha düzenli ve kesintisiz verilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda geçmişte inşa edilmeyen Polatlı-İvedik Hattı nedeniyle ortaya çıkan altyapı sorunlarının da giderilmesi planlanıyor.