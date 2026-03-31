Bursa'nın Mudanya ilçesinde jandarma ekipleri, ellerinde tarihi eser bulunduran iki kişiyi operasyonla yakalayarak 137 antik sikkeyi ele geçirdi.
BURSA (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde ellerinde tarihi eserler satmak isteyen iki şüpheli, jandarma ekiplerinin 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında düzenlediği operasyonda yakalandı.
Yapılan aramada çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 137 sikke ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
Bursa ili Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde şüpheli (2) şahsın ellerindeki tarihi eser niteliğindeki eserleri satmak istedikleri bilgisinin alınması üzerine, Komutanlığımız personeli tarafından 'Anadolu Mirası Operasyonları' kapsamında yapılan operasyon neticesinde çeşitli: pic.twitter.com/Qg8BPUYSAQ— Bursa İl Jandarma Komutanlığı (@bursailjandarma) March 31, 2026