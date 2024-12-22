TSK, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada terör örgütlerine yönelik silah, mühimmat ve çok sayıda yaşam malzeme ele geçirdi.ANKARA (İGFA) - Terörü kaynağında kurutmaya yönelik çalışmalarınıs sürdüren Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki arama tarama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada; silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği duyuruldu.

Bakanlık, ele geçirilen malzemeleri tek tek açıklarken, videolu paylaşımda da bulundu.

İşte teröristlere ait mağarada ele geçirilenler:

Marmaray bir günde 743 bin 596 kişiye hizmet verdi Marmaray bir günde 743 bin 596 kişiye hizmet verdi

- 1 adet termobarik lav silahı,
- 3 adet AK-47 piyade tüfeği ve 6 adet şarjörü,
- 553 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- 4 adet termal şemsiye,
- 4 adet savunma, 2 adet taarruz el bombası,
- EYP düzenekleri ve fünyeler,
- 1 adet M-16 piyade tüfeği dipçiği,
- 1 adet fotoğraf makinesi,
- 2 adet kindle,
- 3 adet radyo,
- 1 adet telefon,
- 1 adet gaz maskesi,
- Alpha-fire düzenekleri,
- Çeşitli ebatta aküler,
- Kesintisiz güç kaynağı,
- 2 adet 2.5 kilovat jeneratör,
- Örgütsel dokümanlar,
- Çok sayıda yaşam malzemesi ve tıbbi malzeme.

Kaynak: igf