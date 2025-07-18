Yurt genelinde bugün mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, Marmara'da biraz azalırken, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu güne ilişkin herhangi bir uyarıda bulunmadı.