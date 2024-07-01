Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA (İGFA) - Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.