Kayseri Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde toplam 3 bölgede gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Aydınlıkevler Mahallesi'nde Namık Kemal Caddesi'nde, Papatya Sokak'ta ve Eski Terminal karşısında hayata geçen kentsel dönüşüm çalışmaları ile ömrünü tamamlamış riskli yapılar kaldırılarak yerini modern yaşam alanlarına bırakıyor.

Namık Kemal Caddesi'nde 1 blok 72 daire, Papatya Sokak'ta 2 blok 112 daire, Eski Terminal karşısında ise 7 blok 175 daireden oluşan çalışmalar, bölgeye yepyeni bir imaj kazandıracak.

PAPATYA SOKAK'TA 9 RİSKLİ YAPI, YERİNİ 112 MODERN DAİREYE BIRAKACAK

İlçenin refahını artıran; modern, konforlu, depreme dayanıklı yapılarla vatandaşlara nitelikli hizmet sağlayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Papatya Sokak'ta gerçekleşen yıkım çalışmalarına katılan Başkan Palancıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Melikgazi Belediyesi olarak on farklı bölgede kentsel dönüşüm faaliyeti sürdürüyoruz. En önemli mahallelerimizden bir tanesi Aydınlıkevler. Burada iki sene önce başlattığımız kentsel dönüşüm çalışması kapsamında şu anda ilk etap tamamlanmak üzere; daireleri teslim etmeye başlıyoruz. Papatya Sokak'ta 9 binayı kaldırarak 112 modern dairenin yapımı için ilk adımı atıyoruz. Şu ana kadar birçok alanda 8 bin 500'ün üzerinde daire ürettik. Ayrıca Eski Otogarın karşısında, ana giriş güzergâhındaki riskli yapıları kaldırdık; orada da kentsel dönüşüm başladı. Dolayısıyla Aydınlıkevler Mahallesi'nde tam üç farklı noktada kentsel dönüşüm devam ediyor.'

ESKİ TERMİNAL KARŞISINA 7 YENİ BLOK

Papatya Sokak'taki yıkım çalışmasının ardından, Eski Terminal karşısında gerçekleşen temel atma çalışmalarını da inceleyen Başkan Palancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: 'Aydınlıkevler Mahallemizde temelini yeni attığımız kentsel dönüşüm çalışmasındayız. Eski Terminal karşısında yer alan bu alandaki blokları yıkmıştık, yeni yapılar için temeli attık. Burada altı kattan oluşan çok güzel bir yapılaşma olacak. Dolayısıyla şehrin batıdan girişi, Düvenönü'ne geçişi çok daha güzelleşmiş olacak. Burada atıl haldeki binalar yerini güzel yapılara bırakacak. Buranın güzelleşmesi ile birlikte Aydınlıkevler Mahallesi hakikaten çok daha farklı bir hale geliyor. Eskiden Aydınlıkevler Mahallesi Kayseri'nin en güzel mahallelerinden bir tanesiydi. Yapıları eskidikçe o özelliğini kaybetti ama inşallah o parıltılı, güzel günlerine geri dönecek. Kentsel dönüşüm sürecini kolaylaştıran yasaların çıkması, talimatların verilmesi, yönetmeliğin çıkması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlandı. Hakikaten kira yardımları, işin hızlanması, bütün mevzuat hükümlerinin çok hızlı bir şekilde yerine getirilmesi konusunda elimiz çok rahatladığı için on farklı bölgede kentsel dönüşüm yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.'

Aydınlıkevler Mahallesi Muhtarı Mustafa Uysal ise yapılan dönüşümden vatandaşların memnun olduğunu dile getirerek Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.