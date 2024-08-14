Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe’nin gecekondulaşmanın yoğun olduğu Atatürk Mahallesi’nde imar revizyonuna gidiyor. Başkan Günay, “Yıllardır çözülemeyen imar sorununa neşter vuracağız. Vatandaş mağdur, vatandaş yıllardır sıkıntıda. Çözmek de bizim boynumuzun borcudur” dedi.İZMİR (İGFA) - 31 Mart seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz birçok projeyi hayata geçiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe’nin ilk yerleşim yeri olan Atatürk mahallesindeki imar sorununa neşteri vuruyor. Atatürk Mahallesinde bürokratlarını da yanına alarak mahalle sakinleriyle bir arya gelen Günay Başkan, çözüm önerilerini ve yapılacak çalışmaların sürecini anlattı.

‘ATATÜRK MAHALLESİ REVİZYONA GİRECEK’

Yıllardır vatandaşın mağdur olduğunu, çözüme kavuşamayan imar sorununu çözeceklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Atatürk mahallesindeki yolları genişletmemiz gerekiyor, yeşil alanlar yok açacağız. İmar adaların buna göre ayarlayacağız. En önemlisi de katları ve emsali yüksek tutmamız gerekiyor ki kimse hak kaybına uğramaması için planları hazırlıyoruz. Elimde görmüş olduğunuz plan Atatürk Mahallesi planları. Buraya önceden bir plan yapılmış fakat çok yanlış bir plan yapılmış. Yollar, sokaklar aynı duruyor ama mevcudun üzerine planı aynı şekilde işlemişler bunu da plan diye getirmişler. Bu olmaz. Bu vatandaşımızı mağdur etmiş bugüne kadar. Evini yapmak istiyor yapamıyor. Miras bırakacak bırakamıyor dipsiz bir kuyu. Şimdi biz buna çalışıyoruz. sizlerden destek istiyorum. Bu süreç bizleri zorlayacak. Çünkü emsal artışı var. Biz bunu İzmir Büyükşehir Belediyemizle görüşeceğiz. Biz bunu Büyükşehir Belediyemizle çözeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

‘GEREKİRSE GENEL MERKEZE GİDECEĞİZ’

Gereken tüm çalışmaları Büyükşehirle çözebileceklerini söyleyen Başkan Günay sözlerine şöyle devam etti, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine gideceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e gideceğiz. Bu planı yapmak için tüm yolları zorlayacağız. Bu süreç sancılı ve zor olacak ama yapmamız gerekiyor. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor” diye konuştu.

‘RANT İÇİN DEĞİL HALK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Başkan Günay, “Sahili içinde yapamaz edemez dediler. Kimileri mafyanın yeri var kaldıramazsın yapamazsın dediler. Yaptık. Yapmak zorundayız. Oldu mu oldu. Bu da olacak yapmak zorundayız. Halkımız için yapmamız gerekiyor. Vatandaşın rahatlığı için yapıyoruz. Biz ne demiştik halk için halkla beraber her şeyi yapacağız. Bu biraz zaman alacak. Bugünden itibaren düğmeye basıyoruz. Atatürk Mahallesinde bir komisyon kuracağız. Siz bize destek olun bizler çalışmaya hazırız. Beraber çalışırsak başarırız. Atatürk mahallesinin yüzde 90’ını kapsayan bir plan. Süreç biraz çetrefilli olacak, umarım bunun yapılması bize nasip olur. Herkes mutlu olur. Kimse göç etmek zorunda, kiraya çıkmak zorunda kalmadan kendi dedesinin babasının yerinde yaşamaya devam eder” diye konuştu.