Güzelbahçe Belediyesi, Payamlı- Küçükkaya köylerinin yolunu kısaltacak ‘Payamlı Yol Projesin’de son aşamaya geldi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın seçim vaatlerinden biri olan ‘Payamlı Köy Yolu Projesi’ seçimin bitiminden hemen sonra başladı ve kısa sürede son aşamaya geldi. Payamlı-Küçükkaya köylerini altı virajdan kurtaracak ve yolu 1 kilometre kısaltacak projenin alt yapı çalışması bittiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Payamlı yolumuzu seçimde vaat ettik ve seçimin bitimiyle hemen çalışmalara başladık. Payamlı ve Küçükkaya köylülerimizin merkeze gelmesi bu projenin tamamlanmasıyla daha rahat ve hızlı olacak. Köy yolumuz çok virajlı, bu virajları azaltmamız gerekiyordu. Biz de alternatif bir çıkış yolu yaptık. Yolda yaklaşık 1 kilometre kısalma olacak ayrıca 6 adet virajda tamamen kalkacak. Yol alt yapısı biter bitmez asfalt çalışmalarına başlayıp yolu hizmete açacağız.

Söz verdiğimiz gibi hizmetlerimizi sırasıyla yapıyoruz. Amaç halkın taleplerini yerine getirip hizmet vermek. Seçimden bugüne 60 gün geçti. Biz şu ana kadar söz verdiğimiz projelere başladık. Sahil projemiz bitmek üzere. Yelki halı saha ve düğün salonu çalışması başladı. Çamlı Meydanı projesi ilerliyor. Gasilhaneyi yeniden hizmete koyduk. Çamlıya dolmuşları kazandırdık. Hizmetlerimizi halkımızın isteği ve talepleri doğrultusunda yapıyoruz. Seçim bitti artık icraat zamanı vatandaş bizden hizmet bekliyor” diye konuştu.