Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gergin bekleyiş sürerken başkanlığa kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, başkanlık binası önüne geldi. Çok sayıda güvenlik gücü ve CHP'li vatandaş bina önünde karşı karşıya...

Gürsel Tekin Gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Tekin sorulara cevap verirken "Biz kayyum değiliz. Kayyum Esenyurtta, Kayyum Şişli de...Bizim gerekçemiz İl Başkanlığımızın gördüğü zararı ber taraf etmek." dedi.

İşte Gürsel Tekin'in açıklamasından notlar....

"Bugün ben ve heyetterki arkadaşılarımız bugüne kadar yaşanan sorunların hiçbirnin içinde yokuz. Daha da ileri gidiyorum karşılıklı birbirine ağır konuşan arkadaşlarımızı uyardım. Yarın yüz yüze bakacaksınız. 1,5 yıllık sorun mahkemeye düştü. Şikayet edenler CHP. Biz kayyum değiliz. Kayyum Şişli'de...

Bizim görevimiz sıkıntıların çözülmesi. Sadece baba ocağına giderken el ele kol kola gidelim bütün sorunları çözelim. İsterlerde kurşun atsınlar. Biz ve arkadaşlarımız partimizin durumunun çözümü için elimizden geleni yapacağız.

Biz bugüne kadar parti içinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. Partimizin kurumsal kimliğini koruyabilecek her türlü çabayı vereceğiz. Kimse merak etmesin biz kayyum değiliz. Arkadaşlarım hassasiyetini anlıyorum. Bunu Esenyurt'ta kayyum atandığında yapsalardı. Güçleri bize yetiyor..."