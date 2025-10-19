Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri, coşkulu geçen final maçlarıyla tamamlandı.

Geleneksel güreş kültürünün yaşatıldığı, 400'e yakın güreşçinin katıldığı organizasyon, kıyasıya mücadelelere sahne olurken, başpehlivanlığı Samsun'dan katılan Hüseyin Civelek elde etti.

20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlık güneşinin birincisi Hüseyin Civelek'e madalya ve ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er takdim ederken, başpehlivan güreşinde ikinci olan Enes Bandırma'ya ise madalya ve ödülü Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit tarafından verildi. Başpehlivanlık güreşinde üçüncü olan Adem Ustaoğlu ve Kerem Dede'ye ise madalya ve ödülleri Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur tarafından takdim edildi. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen 20. Uluslararası Turgut Özal Karakucak Güreşleri'ne katılan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanvekili Şahin Hopur, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e kırmızı dipli mum vererek, 26 Ekim'de Kahramanmaraş'ta yapılacak olan Dünya Karakucak Güreş Şampiyonasına davet etti.

BAŞPEHLİVAN HÜSEYİN CİVELEK OLDU

Türkiye'nin dört bir yanından katılan güreşçiler yaş, kuvvet ve ustalıklarına göre kategorilere ayrılarak kıyasıya mücadele etme fırsatı bulurken, dereceye giren güreşçilerin zafer sevinci ise görülmeye değerdi. Güreş alanını dolduran vatandaşlar ise izledikleri güreş müsabakalarında heyecan dolu dakikalar yaşadı. Yüzlerce izleyicinin takip ettiği, geleneksel güreş heyecanının doruğa çıktığı organizasyonda, sporcular kıyasıya mücadele etti.

Her boydan güreşçinin yarıştığı müsabakaların sonunda oynanan başpehlivanlık müsabakaları ise büyük bir heyecana sahne oldu. Samsun'dan Hüseyin Civelek ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin başpehlivanı Enes Bandırma arasında gerçekleşen müsabakayı Hüseyin Civelek kazanarak, başpehlivanlığı elde etti. Çilesiz Mahallesindeki Aksa Caminin yan tarafındaki alanda gerçekleşen karakucak güreşlerinde kendi kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Dereceye Giren Sporcular Şunlar :

MİNİKLER:

25-30 Kg: Y. Halil Onuk

35 Kg: Yusuf Köse

40 Kg.: Yusuf Mert

45 Kg.: Muhammed Yağmur

50 Kg.: Güven Erdem Üç

55 Kg.: Hamza Şahabat

60 KG.: M. Eymen Dönmez

YILDIZLAR :

60 Kg.: Kadir Ateş-Sivas

65 Kg.: M. Ali Bilgü-Samsun

70 Kg.: İ. Halil Korkmaz-Gaziantep

75 Kg.: Necattin Dere-Samsun

80.Kg.: M. Gazi Çalgan-Adıyaman

80-100 Kg.: S. Efe Demirhan-Samsun

BÜYÜKLER:

55-60 Kg.: Halil Gökdeniz-Kahramanmaraş

60 Kg.: Furkan Hakim Duman-Kahramanmaraş

65 Kg.: Şaban Kızıltaş-Ankara

70 Kg.: Hamza Zopalı-Ankara

75.Kg.: Fatih Önalan-Hatay

80 Kg.: Mehmet Karaca-İstanbul

90 Kg.: Ö. Faruk Çayır-Ankara