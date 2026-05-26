Meteoroloji, Kurban Bayramı'nı da içine alan 27 Mayıs - 2 Haziran arasına yönelik haftalık hava tahminini açıkladı. 28 Mayıs'ta kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli yağış, 29 Mayıs'tan itibaren ise sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Sıcaklıklar özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerinde normallerin altına inecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Mayıs - 2 Haziran 2026 tarihleri arasındaki haftalık hava tahminini açıkladı.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma gününden itibaren azalarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek. İç ve doğu kesimlerde yer yer 30 dereceye yaklaşan sıcaklıklar görülecek.

28 Mayıs 2026 Perşembe günü, kuzey ve iç kesimlerde yağışlı sistem etkili olacak. Bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

29 Mayıs 2026 Cuma günü yağışlı hava doğuya doğru ilerleyecek. Sıcaklıklarda belirgin bir düşüş öngörülüyor.

30 Mayıs - 2 Haziran 2026: Hafta sonu ve haftanın ilk günlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek. Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde daha serin bir hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sıcaklık değişikliklerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve güncel tahminleri takip etmesini önerdi.