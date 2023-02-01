Yolsuzluk endeksinde Türkiye, 180 ülke arasında 101. sırada yer aldı

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 yolsuzluk algı endeksi açıklandı. Türkiye, 180 ülke arasında 101. sıraya geriledi. Son 10 yılda en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı.

Yolsuzlukla mücadelede dünyanın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan ve 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), 1995’ten bu yana her yıl yayımladığı Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 1995 yılından bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2022 raporu açıklandı.

2021 yılında 96. sırada olan Türkiye, 2022 yılında 180 ülke arasında 36 puan ile 101. sıraya geriledi.

Endeksle ilgili yapılan açıklamada, “Türkiye’nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından 2021 yılında gri listeye alınmasının yanında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ülkeye giren kayıt dışı para miktarının arttığına ilişkin iddialar, yargının politikleşmesi, sivil toplum alanının daralması, muhalefetin yaşadığı baskılar ve AİHM kararlarına uyulmaması gibi etkenlerden dolayı Türkiye'nin, düşüş yaşayarak bu trendinin devam ettiği düşünülmektedir” denildi.

Araştırma yöntemine göre, 0 puan en yüksek yolsuzluk algısına işaret ederken, 100 puan ise en düşük yolsuzluk algısına işaret ediyor.

Yolsuzluk Algı Endeksi 2022 sonuçlarına göre Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. 2013 yılı ile kıyaslandığında ise Türkiye 14 puan kaybederek 48 sıra gerilemiştir. En çok puan kaybeden ülkeler: Avusturya, Avustralya, Lüksemburg, Malezya, Pakistan, Kanada, İngiltere, Mali, İran, Bosna Hersek oldu. Hukukun üstünlüğünün erozyona uğraması, sivil toplum ve basın üzerindeki baskılar, siyasetin finansmanına dair şeffaflık ölçümleri ve karar alma süreçlerinin kapsayıcılık ve katılımcılık düzeyine yönelik araştırmalar, 2022 Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçları ile örtüşmektedir.

‘TÜRKİYE EN ÇOK PUAN KAYBEDEN ÜLKELER ARASINDA’

Türkiye'nin son 2 yılda toplam 15 sıra gerilediği ve düşüş trendinin devam ettiği belirtilen açıklamada, “Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı. Bunun yanında, en çok puan kaybeden ülkeler Avusturya, Avustralya, Lüksemburg, Malezya, Pakistan, Kanada, İngiltere, Mali, İran, Bosna Hersek oldu” ifadesi kullanıldı.

Endeks'e göre Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) ülke sıralamasında sonuncu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkeler sıralamasında en düşük ikinci sırada, G20 ülkeleri arasında sondan dördüncü sırada yer aldığı kaydedildi.

Devamında, “2013 yılında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeler grubunda lider konumda bulunan Türkiye, 2022 yılında yine sondan dördüncülüğe düşmüştür. Türkiye, küresel sıralamada ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlıkların yoğun olduğu, demokrasi ile tanışmamış birçok ülkenin gerisinde kalarak 180 ülke arasında 101. sıraya yerleşmiştir” denildi.

DANİMARKA ZİRVEDE, SOMALİ DİPTE

Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Danimarka 90 puan ile birinci iken, onu 87 puanla Yeni Zelanda ve Finlandiya, 84 puanla Norveç, 83 puan ile İsveç ve Singapur takip etti.

Somali ise 12 puan ile yolsuzluk algısının en fazla olduğu ülke olarak endeksin sonuncusu oldu. 13 puan ile Suriye ve Güney Sudan ise sondan ikinci ve üçüncü ülkeler arasında yer aldı.

Açıklamanın devamında, “2022 Yolsuzluk Algı Endeksi sonuçları, temel demokratik ilkelerin, hukuk devletinin ve medya özgürlüğünün yolsuzlukla mücadelenin vazgeçilmez unsurları olduğunu göstermektedir” denildi.

‘CEZASIZLUK UYGULAMALARI SÜRÜYOR’

Basın duyurusunda Türkiye ile ilgili şunlar kaydedildi:

“Türkiye'de yolsuzluğun yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını sağlayan cezasızlık uygulamaları sürmektedir. Bütçe şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verebilirlik konusunda temel ihlaller bulunmaktadır. Medya, sivil toplum ve toplumsal hareketlere karşı baskıcı politikalar sürmektedir. Bunlara karşın, denge ve denetleme mekanizmaları hızla güçlendirilmeli; yargı erki hızlı bir şekilde bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşturulmalı ve kurumlar yolsuzlukla mücadele gücünü ve kapasitesini yitirmemelidir. Türkiye, uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli; Avrupa Birliği’ne katılım sürecine hızlı bir şekilde tekrar geri dönmeli; ulusal seviyede hukukun üstünlüğünü sağlamaya ve demokratik ilke ve değerlerin yeniden güçlenmesine öncelik vermelidir.”

Kaynak: Uluslararası Şeffaflık Derneği