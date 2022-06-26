Üniversitelerde e-Diploma dönemi

Her yıl Haziran ayında yüksek öğretim yılının sona ermesi ile birlikte Türkiye’deki üniversitelerde diploma heyecanı yaşanıyor. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanan üniversitelerde e-diploma uygulaması ile diploma işlemleri artık çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Üniversite yetkilileri önceden klasik diplomalarının hazırlanma sürecinin uzun olmasından dolayı mezun olan öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verildiğini, öğrencilerin diplomalarını yaklaşık bir yıl sonra alabildiklerini belirtti.

Yetkililer, yeni sistem ile e-imzalı diploma ve ekini öğrencilere mezun oldukları anda verebildiklerini ve diplomalarının hazır olduğuna dair öğrencilere bilgilendirme SMS'i gönderildiğini açıkladı. Elektronik imzalı diplomalar hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanarak öğrencilere teslim ediliyor. Sistem sayesinde yüzlerce diploma rektörler tarafından tek seferde ve saniyeler içinde elektronik olarak imzalanabiliyor.

Geçici mezuniyet belgeleri tarihe karıştı

Bilkent Cyberpark firmalarından CBKSoft’un Genel Müdürü Salih Kanlı, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Ülkemizde bugün itibariyle devlet ve vakıf üniversiteleri olmak üzere toplam 208 üniversite bulunmakta. Firma olarak geliştirdiğimiz enVision - Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi ülkemizdeki her iki üniversiteden biri tarafından tercih edilmektedir. Yazılımımız sayesinde üniversitelerimizin kağıt bazlı tüm iş süreçlerini kesintisiz otomasyon ile tam entegre dijital bir ortama aktarıyoruz. Bu kapsamdaki uygulamalarımızdan biri de e-diploma. Uygulama ile geçici mezuniyet belgeleri tarihe karışırken, yeni mezunlar artık uzun süre beklemek zorunda kalmadan e-imzalı diplomalarına mezun oldukları gün kavuşuyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

e-Diplomaya geçen üniversiteler

2022 yılı mezuniyet döneminde yeni mezunlarına enVision sistemi ile elektronik imzalı diploma veren 68 üniversite şöyle sıralandı:

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, GaziosmanpaşaÜniversitesi, Haliç Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İbn-i Haldun Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, Kadir Has Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Osmaniye Korkutata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Sinop Üniversitesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.