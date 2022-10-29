Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına adım attı; 99. Yıl Töreni Anıtkabir'de başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yaşına adım attığı 99. yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanıAnıtkabir'e çıktı. Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçilirken, İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Toggun üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ruhun şad olsun, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de devlet erkanını ağırlayarak, tebrikleri kabul edecek.