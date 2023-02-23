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TİM, depremzedeler için 4 ilde 1000 konteyner ve prefabrik konut...

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da inşa edilecek 21-30 metrekarelik konteyner ve prefabrik konutların yaşam üniteleri de TİM tarafından karşılanacak. İlk etapta yaklaşık 5 bin depremzedenin barınacağı TİM Konteyner&Prefabrik Konut Projesi’nde evlerin teslimine bir ay sonra başlanacak.  

GÜNDEM 23.02.2023, 10:35 Murat Aydın
TİM, depremzedeler için 4 ilde 1000 konteyner ve prefabrik konut...

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından yardım seferberliği başlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), afetzedelerin geçici barınma sorununun çözümü için de kolları sıvadı. TİM, depremde en büyük yıkımın yaşandığı merkezlerden Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da toplam bin tane konteyner ve prefabrik konut inşa edecek.

 

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin daha önce benzeri görülmeyen büyüklükte bir deprem afetiyle karşı karşıya bulunduğunun altını çizdi. Depremin ardından tüm Türkiye’nin eşine az rastlanan bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayan Gültepe, şunları söyledi:

 

“İhracat ailesi olarak biz de daha ilk gün depremzedelerin imdadına yetişmek için harekete geçtik. 61 ihracatçı birliğimizle TİM’in öncülüğünde ve AFAD’ın koordinasyonunda bölge için yardım seferberliği başlattık. İlk aşamada battaniye, kıyafet, ayakkabı, gıda malzemesi, bebek maması başta olmak üzere acil ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatını yaptık. Devamında da AFAD’ın güncellediği ihtiyaç listeleri doğrultusunda yardım malzemelerinin sevkiyatına devam ediyoruz. Bugüne kadar afet bölgelerimize yüzlerce TIR dolusu yardım malzemesi gönderdik. Zorlu kış koşullarında depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması büyük önem taşıyor. İhracat ailesi olarak bu konuda da sorumluluk üstleniyor ve TİM Konteyner&Prefabrik Konut Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Depremin en çok yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya’da ilk etapta bin tane konteyner ve prefabrik konut inşa edeceğiz. 21 metrekarelik konteyner ile 30 metrekare büyüklüğündeki prefabrik konutları elektrik, temiz su ve atıksu altyapısı hazır halde teslim edeceğiz. İlk etapta yaklaşık 5 bin  depremzedenin barınacağı konutların yaşam ünitelerini de TİM olarak karşılayacağız. Zorlu kış koşullarında depremzede için barınmanın hayati önemde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle çok hızlı hareket edeceğiz. İnşallah mart ayının üçüncü haftasından itibaren, yani bir ay sonra konutların teslimine başlayacağız.”

 

BARINMA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ NORMALLEŞME İÇİN DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Mustafa Gültepe, geçici barınma sorununa çözüm sağlanmasının bölgede normalleşme için de hayati önem taşıdığını vurguladı. Normalleşme adımları ne kadar hızlı atılabilirse sosyal travmaların da o kadar çabuk hafifletilebileceğine dikkat çeken Gültepe, sözlerini şöyle tamamladı:

“Depremzedelerin normal hayata adaptasyonu için gayret göstermek zorundayız. Fabrika ve işletmeleri aktif hale getirip, yurttaşlarımızın kendi bölgelerinde yeniden çalışma hayatına dönmelerini sağlamalıyız. Bu hem bölgemiz hem de Türkiyemiz için son derece önemli. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak için konteyner ve prefabrik konutları organize sanayi bölgelerinin yanına konumlandırmayı planlıyoruz.  İhracat ailesi olarak biz bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de üzerimize düşeni fazlasıyla yapmanın gayreti içinde olacağız. Yüreğimiz depremzedelerimizle birlikte çarpmaya devam edecek” diye konuştu.

#tim #depremzedeler #prefabrik #konut
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