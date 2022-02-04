Teröristlere büyük darbe; İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı!

İçişleri Bakanlığı Sozcüsü İsmail Çataklı, 2022 Ocak ayında teröristlere karşı yapılan operasyonlarda gerçekleşen rakamları açıklmadı. İşte İsmail Çataklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alınmış, 295 kişi tutuklanmıştır.

Uyuşturucuyla mücadelede Ocak ayında gerçekleştirilen 18 bin 518 operasyonda 24 bin 202 kişi gözaltına alınmış, bin 627 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

2022 yılı Ocak ayında, bin 928’i denizlerde olmak üzere toplam 14 bin 29 düzensiz göçmen ve 612 organizatör yakalanmıştır.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 484 bin 400, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı: 3 milyon 739 bin 859 kişidir.

Eren Kış-19 Diyarbakır-Kendal J.ASB.ÜÇVŞ. Selçuk Acar Operasyonu Başlatıldı

Bu arada, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadı "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde EREN KIŞ-19 DİYARBAKIR-KENDAL J.ASB.ÜÇVŞ.SELÇUK ACAR Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 310 personel 20 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor." denildi.