Suriye ve Kuzey Irak’a Terör yuvaları vuruldu!

Türkiye Suriye ve Kuzey Irak’a hava operasyonu başlattı. Türk savaş uçakları, YPG/PKK mevzilerini ateş altına aldı. Diyarbakır ve Malatya’daki üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra SİHA’ların destek verdiği Pençe Kılıç Hava Haraketı ile Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör yuvaları vuruldu.

JETLER ART ARDA HAVALANDI

Diyarbakırda konuşlu bulunan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında dün saat 23.45 sıralarında hava hareketliliği yaşandı. Üs komutanlığından art arda havalanan savaş uçakları, gecenin karanlığında Suriye ve Irak’ın kuzey bölgeleri istikametine yöneldi. Aralıklarla yaklaşık 2 saat süresince uçak hareketliliği yaşandıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB), Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı, “Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!” ifadelerini kullandı.

Taksim'de yapılan bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri opperasyonları hızlandırdı. İstanbul’da düzenlenen kanlı saldırı sonrasında dün gece Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak’taki terör örgütlerine karşı bir hava operasyonu başlattı.

PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI

PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla;

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir.

HEDEFLERİ VURDUĞU ANLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor” ifadesine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

TAKSİM’DEKİ KANLI TERÖR SALDIRISI

13 Kasım’da Suriyeli terörist Ahlam Albashir, Taksim İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı düzenlemişti. 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin de yaralandığı kanlı terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak’a yönelik operasyon sinyali verilmişti.

ABD VATANDAŞLARINA UYARIDA BULUNMUŞTU

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, 18 Kasım’da resmi internet sitesi üzerinden ABD vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımlamıştı.

ABD'nin mesajında “ABD Erbil Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta potansiyel Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir açık kaynaklı raporları izliyor. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu alanlardan uzak durmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam ediyor” ifadeleri kullanılmıştı.

TÜRK YETKİLİ, IRAK VE SURİYE MESAJI VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de Irak'a düzenlenen sınır ötesi operasyonun sonrasında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yöneleceğini belirtmişti. Türkiye'deki PKK ve IŞİD terörünün kabul edilemez olduğunu kaydeden yetkili, Ankara'nın bir şekilde güney sınırındaki tehditleri temizleyeceğini ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da birkaç ay önce Suriye’ye askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan haziran ayında yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz” demişti.

DIŞARDA YANKI OLUŞTURDU

Türk savaş uçakları ve SİHA’ların dahil olduğu Pençe Kılıç Hava Harekatı’nda terör örgütleri YPG/PKK’nın mevzileri vuruldu.

Bu gelişmeye uluslararası medya kuruluşları da geniş yer ayırdı. İngiltere’den gelen haberlerde Kobani’nin de olduğu bazı bölgelerin vurulduğu belirtilirken bünyesinde terör örgütünden unsurların olduğu ve ABD’nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nden de açıklama geldi.

Omurgasında terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin olduğu ve ABD’nin de desteklemesi sebebiyle Ankara-Washington hattında gerilim yaratan Suriye Demokratik Güçleri’nin sözcüsü, Kobani’nin yanı sıra Halep ve Haseke kentlerinin yakınlarının da hedef altında olduğunu söyledi. Terör örgütü sözcüsünün açıklamalarını Fransız haber ajansı AFP yayınlarken İngiltere de askeri operasyonun detaylarını paylaştı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, yapılan operasyonda 20’den fazla hava saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.

13 Kasım’da Suriyeli terörist Ahlam Albashir, İstanbul’un en popüler bölgelerinden Taksim İstiklal Caddesi’ne bombalı saldırı düzenlemişti. 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrasında ise Ankara Suriye’ye bir operasyon yapılabileceğinin sinyalini vermişti.