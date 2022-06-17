Son dakika... AKP'li Kurtulmuş'tan Asgari Ücret ve EYT açıklaması

Temmuz ayına sayılı günler kalırken, asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gündemdeki yerini koruyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret 2022 ve EYT çalışması hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi.

Kurtulmuş, Temmuz zammı ile ilgili alım gücünü artıracak bir dokuşuş yapılacağını belirterek, "Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artacak" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş asgari ücret ve EYT düzenlemesi başta olmak üzere ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN TEDBİR ALIYORUZ"

"Döviz fiyatlarının oynaklığı bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız.

"ASGARİ ÜCRET OCAK AYINDA OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEKİLDE ARTTI"

Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine'nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR DOKUNUŞ YAPILACAK"

Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.

Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.

Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı.

"ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz.

"EYT İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR"

EYT için çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.

BDünya ekonomisinin en temel sıkıntılarından birisi muazzam bir dolarizasyon var. Gelişmekte olan ekonomileri etkileyen unsurlardan birisi piyasadaki dolar varlığıdır. Dünya ticaretinin yüzde 65'i dolar üzerinden yapılıyor. Doların hiç etkisinin olmadığı ülkelerde dahi ekonomiler rezerv para doların baskısı altındadır.

"DOLAR DEDİĞİNİZ BİR KAĞIT PARÇASI"

Dolar dediğiniz bir kağıt parçasıdır. İtibari olarak 100 dolar diyoruz herkes buna itibar ediyor ve bunun üzerinden dolayın değeri çıkıyor. Rezerv para üzerinden ticaretin yapıldığı için doların varlığı konusunda milli ekonomiler üzerinde etki oluşuyor.

Ülkelerin ticareti kendi milli para birimleri üzerinden yapması dolarizasyonu azaltacak önemli bir tekliftir. Pandemi sırasında ABD çok sayıda dolar bastı. Şimdi Fed sıkılaştırma politikaları vasıtasıyla piyasaya sürmüş olduğu doları çekmeye çalışıyor. Dünya piyasalarında var olan aşırı esnekliğin bizim gibi gelişmekte olan ülkeler üzerinde etki yapacağı aşikardır. Bizim dolarizasyon meselesinden kurtulmamız lazım. Tamamıyla kurtulmak mümkün değil bunu en aza indirmek lazım. TL kullanımını ve ileriki adımlarda da diğer ülkelerle yaptığımız ticari ilişkileri milli paramız üzerinden gerçekleştirmemiz lazım.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ İMALATA, İHRACATA DAYALI EKONOMİYE YÖNELDİ"

Olabilir, bizim kendi para birimimiz üzerinden alışveriş yapmamız, uluslararası ticarette TL'nin değerini değerli para haline getirmemizin doğru olduğu kanaatindeyim. Paramızın belli bir seviyede olmasının şöyle bir avantajı var ihracatı artırmış oluyoruz. Eski dönemde TL çok değerliydi, 1 dolar neredeyse 1,20 seviyelerindeydi. Bizim ne varsa ürettiğimiz kalem dahi dışarıdan ithal eder hale gelmiştik. 2013'ten sonraki dönemlerde Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, ihracata dayalı ekonomiye yönelişi sevk etmiş oldu. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Türk ekonomisi bunu sağlayacaktır.