Son Anket; İyi Parti'den büyük çıkış

Asgari ücrete yapılan zam ile emeklilere yasal olarak verilecek enflasyon farkları da AKP'nin oy oranının düşmesine engel olamadı. ORC Araştırma'nın yaptığı anket sonuçlarına göre, AKP'nin oy oranı yüzde 27,1, CHP'nin oy oranı yüzde 24, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 22 oldu.

Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda çeşitli tarihler ortaya koyulurken, partilerin yarın seçim olacakmış gibi çalışmaları sürüyor.

ORC Araştırma, Temmuz ayı başında genel seçimlere ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Anket, 1-4 Temmuz tarihleri arasında, 51 ilde yapıldı.

Araştırma için toplam 9 bin 330 kişi ile yüz yüze görüşüldü. Türkiye genelinde yapılan ankette katılımcılara hangi partiye oy verirsiniz ve yaşadığınız bölgede mülteci sorunu olduğunu düşünüyormusunuz? soruçu yöneltildi. Türkiye genelinde katılıkmcıların ortalama olarak yüzde 53.8'i yaşadığı bölgede mülteci sorunu olduğunu bildirdi.

Katılımcılara, 'Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verisiniz' sorusu yöneltildi. Bu soruya verilen cevaplarda ise ilerleme gösteren tek partinin İYİ Parti olduğu görüldü. Geçen anketlere göre, AKP'de düşüş görülürken, CHP'nin yerinde saydığı, HDP'de ve MHP'de de düşüş olduğu ortaya çıktı.

Karasızlar dağıtıldıktan sonraki dağılıma göre, AKP'nin oy oranı yüzde 27,1, CHP'nin oy oranı yüzde 24, İyi Parti'nin oy oranı yüzde 22 oldu.

HDP yüzde 7,6, MHP yüzde 7, DEVA Partisi yüzde 2,2, Gelecek Partisi yüzde 2 oranında oy aldı.