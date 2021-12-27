Sağlık Bakanlığı, yeni varyant Omicron görülen illeri paylaştı

Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık itibarıyla Omicron varyantı görülen illeri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık'tan itibaren sekansı yapılarak sisteme girilen 3 bin 344 örnekten 42'sinin Omicron varyantı olduğunu açıkladı. İstanbul'da 30, İzmir'de 6, Şırnak'ta 1, Diyarbakır'da 1, Kütahya'da 2, Isparta'da 2 Omicron vakası görüldü.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında, https://covariants.org/per-country adlı internet sitesindeki grafikler referans alınarak ülkemizde omicron varyantının yüzde 42 olduğuna dair haberler yayınlanmıştır.

İlgili haberler üzerine Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz, söz konusu internet sitesinin yöneticileri ile irtibata geçmiştir. Site yöneticileri verilerin GISAID sisteminden çekilmesinde sorunlar yaşandığını; bildirilmiş ve güncel durum teyit edilerek web sitesinin güncelleneceğini tarafımıza bildirmiştir. Bugün söz konusu sitede yapılan güncelleme ile 247 girişin 220’sinin Delta 27’sinin Omicron olduğu teyit edilerek yanlışlık düzeltilmiş ve güncel durum yayınlanmıştır.