Rusya'nın hedefi Karadeniz?

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın hedefinin Karadeniz kıyılarına hakim olup, aynı zamanda, Ukrayna’yı iç deniz olan Dinyeper Denizi’ne kadar işgal etmek… Bir tarafta Karadeniz'i Bulgaristan'a kadar kendi kontrolüne alıp iç deniz Dinyeper Denizi de içeride sınır olacak.Rusya Karadeniz’e hakim olmak istiyor. aydınSes Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Murat Aydın köşe yazısında Rusya'ya yapılan yaptırımları ve Rusya'nın savaş hedefinini kaleme aldı. İşte Murat Aydın'ın köşe yazısı...

Rusya ile Ukrayan Savaşı neden? Bu çağda silahlı savaş ne getirir, ne götürür? Rusya Ukrayna’yı işgal için harekete geçti. Ancak yapmış olduğu harekat hiç düşündüğü kadar kolay olmadı.

Ukrayna, Rusya’ya karşı direniyor. Avrupa Birliği, Amerika, İngiltere Ukrayna’ya destek için Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Batılı ülkeler, Rusya'ya karşı art arda yaptırım kararları alıyor. Yaptırımların büyük bir kısmı Rus ekonomisini hedef alıyor. Peki şimdiye kadar uygulanması kararlaştırılan yaptırımlar hangileri?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Batı ülkelerinde büyük bir tepkiyle karşılandı. Siyasetten kültüre ve spora dek Rusya'yı hedef alan çok sayıda yaptırım kararı alındı. Özellikle ekonomik yaptırımların Moskova'ya pahalıya patlayacağı tahmin ediliyor.

Rusya’nın hedefi Ukrayna’yı iç deniz olan Dinyeper Denizi’ne kadar işgal etmek… Yani Dinyaper Denizi sınır olacak.

Ukrayna halkı zor durumda. Rusya’nın saldırıları çevre ülkeleri de tedirgin ediyor. Buna karşılık Avrupa Birliği, ABD, İngiltere’nin aldığı yaptırımlar da Rusya halkını tedirgin ediyor.

İsviçre yıllardır bağımsızlığını ifade eden bir ülke. Dünya savaşlarından bu güne ilk defa Rusya’Rya karşı tavır alıp Ukrayna’ya desteğini açıklamıştır.

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