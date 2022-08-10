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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP’nin patlaması sonucu yaralanan İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.
GÜNDEM 10.08.2022, 07:50 Murat Aydın
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta EYP’nin patlaması sonucu yaralanan İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden İs.Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
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