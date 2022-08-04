Murat Aydın yazmıştı; ÖSYM Başkanı açıkladı: KPSS iptal edildi

Aydınses Medya Yöyın yönetmeni Gazeteci Murat Aydın buiugün sabah saatlerinde KPSS sınavıyla ilgili skandalı köşesine taşıdı. Murat Aydın Köşe yazısında başlık olarak 'KPSS Sınavı derhal iptal edilymeli' başlığını kullandı. Yazının yayına girişinin ardından daha iki saat geçmeden ÖSYM'nin yeni Başkanı Prof, Dr. Bayram Ali Ersoy duyurdu. KPSS'nin iptal edildiğini açıkladı.

Ersoy, 31 Temmuz'daki KPSS oturumlarında yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi tarafından daha önceden yayımlansorularla aynı olduğu için tartışılan KPSS sınavının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Dün görevden alınan Halis Aygün'ün yerine atanan yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 31 Temmuz'daki sınavın iptal edildiğini duyurdu ve "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Ersoy "Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır" diyen Ersoy, "Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir." açıklamasını yaptı.

Ersoy ayrıca "Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız"

HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

31 Temmuz'daki KPSS oturumlarında yer alan bazı soruların Yediiklim Yayınevi tarafından daha önceden yayımlandığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararıyla görevden alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sınavla ilgili inceleme başlatmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise KPSS sınavıyla ilgili iddialara adı karışan Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenlenmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"KPSS sorularıyla ilgili adli soruşturma başladı, çalışmalar sürüyor. Hem DDK hem YÖK hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hem Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, KPSS soruşturmasıyla ilgili çalışmasını sürdürüyor."