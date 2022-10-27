Flaş HaberMSB açıkladı; Bir askerimiz şehit oldu
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MSB açıkladı; Bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanıp hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un şehit olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 27.10.2022, 10:26 Murat Aydın
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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