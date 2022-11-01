Metin Feyzioğlu KKTC Büyükelçisi olarak atandı

Bazı büyükelçi ve daimi temsilcilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle Metin Feyzioğlu resmen KKTC Büyükelçisi oldu. Erdoğan, Feyzioğlu'nun Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanmasıyla ilgili "Kendisine bu teklifi yaptığımda o da 'bunun için çok müteşekkir olurum' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçi ve daimi temsilcilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) eski başkanı Metin Feyzioğlu, resmen KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi oldu.

'MÜTEŞEKKİR OLURUM' DEMİŞTİ

Kazakistan dönüşü konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metin Feyzioğlu ile Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanmasıyla ilgili yaptığı konuşmayı anlatmıştı.

Erdoğan, "Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda o da 'bunun için çok müteşekkir olurum' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

FEYZİOĞLU'NUN SİYESETTEKİ İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

2014 yılında gerçekleşen Danıştay’ın 146. yıldönümü törenleri sırasında dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Feyzioğlu'nun 'Gezi eylemlerinde yaşamını yitiren gençleri' andığı konuşmasını oturduğu yerden kalkıp "Yanlış konuşuyorsun" diyerek bölmüştü.

Erdoğan, Feyzioğlu'na "Böyle bir edepsizlik olmaz ki" demişti.

Erdoğan, "Böyle bir yasal hakkın yok. ama maalesef biz tüzükle böyle bir şeye söz veriyoruz. Siyasi konuşma yapıyorsun, 25 dakika Sayın Başkan konuştu. 1 saattir sen konuşuyorsun. Van ile ilgili söylediklerin baştan aşağıya yalan'' diye konuşmuştu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün sakinleştirme çabalarına rağmen kalkıp salonu terk etmek üzere hareketlenmişti.

Feyzioğlu, Erdoğan’ın tepkileri üzerine “Kızmayın Sayın Başbakanım. Yapıcı bir konuşma yapıyorum, edepsizlik yapan ben değilim” diyerek yanıt vermişti. Bu sırada ayağa kalkarak sahneye yönelen Erdoğan, tepkilerini sürdürdükten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le birlikte dışarı çıkmıştı. Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör de arkalarından gelmişti.

"ÇIKAR CÜBBENİ SİYASETE GİR"

Yaşanan gerginlikten sonraki günlerde düzenlediği istişare toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nu siyasete girmeye davet etmişti.

Konuşmasında sık sık Feyzioğlu’nu eleştiren Erdoğan, "Danıştay’da konuşan zat 1 Mayıs’a gidiyor. Sana ne 1 Mayıs’tan. Kadıköy Meydanı'nı söylemiyorsun, orada bir olay olmadı onu niye söylemiyorsun. Derdiniz Emek Bayramı’nı kutlamak değil sadece terörize etmek. Bu kutlamayı yapmayın demedik ki, size yer gösterdik. Dürüst konuşmuyorsan istediğin kadar profesör ol. Sen nasıl hukuk adamısın ya? Çıkar cübbeni siyasete gir" demişti.

Feyzioğlu, yaşanan bu tartışmalardan bir süre sonra muhalif kimliğinden aniden çıkarak, Erdoğan'ı ve AKP'yi desteklemeye başladı.

KAYBEDİLEN BAŞKANLIKTAN SONRA...

Geçen yıl gerçekleşen TBB seçimlerinde iktidara yakınlığı nedeniyle eleştirilen Metin Feyzioğlu seçimi kaybetmişti. O dönem birçok isim Metin Feyzioğlu'nu eleştirirken, Feyzioğlu'nun yaşadığı mağlubiyet gündemi epey meşgul etmişti.